В Сбербанке прошел круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия бизнеса

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В конце декабря в Самаре журнал «Первый» провел круглый стол, на котором собрались представители руководства крупных самарских предприятий, Сбербанка, правительства региона, Союза работодателей Самарской области и др.Темой круглого стола стали вопросы, обозначенные генеральным директором АО «Росскат» Николаем Тараном: повышение эффективности труда, привлечение сотрудников в процессы оптимизации производства, привлечение специалистов из других сфер для аудита процессов, а также доступ к передовым ИТ-технологиям. Со всеми этими проблемами сталкивается значительная часть представителей регионального бизнеса, и большинство задач невозможно решить силами или в пределах только одного предприятия.Участники круглого стола обсудили широкий спектр вопросов, которые позволят наиболее продуктивно выстроить взаимоотношение крупного федерального бизнеса, регионального бизнеса и областной власти. Другая цель встречи - создать в Самарской области постоянно действующую площадку для профессионального общения бизнеса, обмена опытом, обучения и получения актуальной и достоверной информации.Площадкой для встречи было выбрано здание аппарата Поволжского банка ПАО Сбербанк, что далеко не случайно. Именно у Сбербанка есть большой опыт в решении таких вопросов, как оптимизация производства и повышение эффективности труда.По итогам круглого стола было принято решение начать подготовку к подписанию соглашения о сотрудничестве между Сбербанком, АО «Росскат» и Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области» при участии Правительства Самарской области.Этот документ должен дать старт совместной работе в ряде наиболее актуальных для регионального бизнеса направлениях, таких как повышение эффективности производства, создании системы непрерывного обучения, обеспечение финансирования инициатив и работу различных фондов, варианты господдержки в сфере модернизации и образования, создание новых рабочих мест, реализация инициатив на базе частного государственного партнерства и др.- В регионе нужно создать несколько центров «дуального образования», ориентированных на потребности различных производств. Такие центры помогут изменить подход к работе и сотрудников, и руководителей предприятий, чтобы каждый человек понимал, что от него ждут, имел мотивацию к собственному росту и качественному исполнению своих обязанностей. Правительство Самарской области уже заинтересовалось этой идеей и ждет от нас конкретных шагов, - заявил генеральный директор АО «Росскат»- У Сбербанка есть большой опыт оптимизации производства и привлечению в этот процесс персонала, - отметил на встрече председатель Поволжского банка. – Мы заинтересованы в том, чтобы производительность труда и конкурентоспособность компаний в Самарской области повышалась, и потому готовы поделиться своими знаниями со всеми предприятиями, которые присоединятся к этому соглашению о сотрудничестве.- О вопросах, поднятых на круглом столе, задумываются все работодатели, каждый руководитель промышленного предприятия. Дефицит профессиональных кадров, задачи повышения производительности труда, модернизация систем управления производством и внедрение прорывных инновационных технологий — весьма актуальные темы для нашего бизнеса. И решить их мы можем только вместе, - отметил председатель совета, исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»