В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
25 сентября 2018 11:14
183
Сбербанк представил важное обновление приложения интернет-банка для операционной системы Windows 10. Ключевой новой опцией стала возможность подтверждения контрагентов. Теперь все пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 могут создавать и подтверждать контрагентов непосредственно в приложении. Для удобства эта опция встроена в процесс создания платежа.
Ранее клиенты Сбербанка — пользователи мобильных приложений — могли совершать платежи в адрес неподтвержденных контрагентов на сумму до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы отправлять средства на большую сумму, им требовалось зайти в веб-версию Сбербанк Бизнес Онлайн и подтвердить контрагента с использованием электронной подписи (по СМС или цифровым ключом — токеном). Это ограничение было введено по соображениям безопасности.
Евгений Колбин, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:
«С внедрением возможности подписать контрагента в приложении Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 превращается в полноценный интернет-банк на гаджете. Если раньше наши клиенты пользовались приложением преимущественно для того, чтобы контролировать движение средств по счету и вести мониторинг, то теперь они могут использовать его для управления бизнесом и средствами компании. В настоящее время нашим приложением для Windows 10 сейчас пользуются 12 тысяч клиентов, в то время как эта операционная система от Microsoft есть как минимум у 600 тысяч. Мы предлагаем им удобный и инновационный инструмент для работы с банком».
Кроме того, в обновлении появился набор менее заметных, но удобных нововведений. Одно из них — поддержка меню по клику правой клавиши мыши на всех плитках с несколькими опциями. Теперь для получения выписки достаточно кликнуть правой клавишей мыши по плитке «Расчетный счет» на главной странице приложения и выбрать пункт «Получить выписку за сегодня». Скорость совершения платежей остается по-прежнему высокой — в среднем на создание и отправку рублевого платежного поручения у пользователя приложения уходит до 60 секунд. Это лучший показатель среди всех платформ для корпоративного банкинга Сбербанка.
Ключевым отличием приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 от остальных мобильных приложений банка для корпоративных клиентов остается его мультиплатформенность. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать в нем на любых устройствах с этой ОС: на компьютере, планшете, ноутбуке или «гаджетах 2 в 1». Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 дает клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически).
Помимо традиционного банковского функционала, приложение дает возможность аутентификации по лицу (с использованием технологии Windows Hello), быстрой отправки документов по списку контактов мобильного устройства, импорта и экспорта документов 1С, открытия депозитов и многого другого.
В этом году Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 стал лауреатом престижной международной премии в области дизайна Red Dot Award Communication Design’2018. Приложение было признано лучшим в номинации Best Interface Design & User Experience.
Скачать Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
24 сентября 2018 19:19
В понедельник, 24 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Один из ключевых вопросов повестки – внесение изменений в закон о бюджете... Экономика региона
237
24 сентября 2018 13:15
Теперь министры не могут занимать должность вице-губернаторов. Экономика региона
1195
24 сентября 2018 12:06
Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей. Экономика региона
230
Финансы и Банки
25 сентября 2018 11:14
Оптимизированное приложение позволяет проводить платежи в среднем за 60 секунд. Финансы и Банки
182
24 сентября 2018 19:27
Вопреки всем опасениям рубль снова стал укрепляться. Финансы и Банки
257
24 сентября 2018 13:36
С его помощью можно в комфортном режиме накопить на обучение ребенка в вузе. Финансы и Банки
209
Строительство
24 сентября 2018 12:12
Если их найдут, завершение громкого проекта окажется под вопросом. Строительство
245
21 сентября 2018 10:27
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 млн рублей. Строительство
246
20 сентября 2018 10:53
На торги было подано две заявки. Строительство
269
Новости
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
626
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1886
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1825
Бизнес
21 сентября 2018 20:10
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года. Бизнес
449
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
456
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
459
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
274
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
600
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
348
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
125
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
544
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
430
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
395
Транспорт
25 сентября 2018 13:53
Проезд по дороге собираются сделать платным. Транспорт
74
25 сентября 2018 09:50
К внедрению технологии планирует привлечь китайские компании. Транспорт
144
24 сентября 2018 12:18
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования. Транспорт
399
23 сентября 2018 22:33
Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Краснодар" из Краснодара. Начало матча в 19.30. Транспорт
776
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
553
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15446
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
600
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
807
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
837
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1140
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
762
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
841
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1844
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1294
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1433
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1390
Мероприятия