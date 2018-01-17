В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита
17 января 2018 10:49
105
В прошлом году жители Поволжья активно оформляли жилищные кредиты. Так, по итогам года число ипотечных кредитов, выданных Поволжским банком ПАО Сбербанк, выросло на 5%, а общая сумма – на 15%.
Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному снижению Сбербанком процентных ставок по жилищным кредитам и партнерским программам с застройщиками. Так, в середине августа Сбербанк в очередной раз снизил процентные ставки на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья». Это изменение ставок стало самым масштабным за все годы существования ипотеки в Сбербанке: диапазон снижения составил от 0,6 до 2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.
В октябре Сбербанк снизил на 5% размер первоначального взноса по продукту «Военная ипотека». Новый размер первоначального взноса распространяется на готовое и строящееся жилье. Кроме того, банк запустил возможность дистанционной подачи заявки на кредит по программе «Военная ипотека» через онлайн-сервис ДомКлик и его мобильное приложение.
В ноябре Сбербанк порадовал клиентов, которые планировали приобрести квартиру на вторичном рынке. С начала ноября 2017 года и до 30 апреля 2018 года включительно Сбербанк проводит спецпредложение, в рамках которого клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,6% на готовые квартиры, опубликованные на сайте DomClick.ru
В результате новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке* составили 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,6-9,7%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 января 2018 21:26
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее. Экономика региона
394
16 января 2018 18:58
Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. Экономика региона
203
16 января 2018 10:37
Такие данные получены по сравнению с 2016 годом. Экономика региона
154
Финансы и Банки
17 января 2018 10:49
Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному снижению Сбербанком процентных ставок. Финансы и Банки
105
15 января 2018 21:30
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей. Финансы и Банки
544
15 января 2018 15:01
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который... Финансы и Банки
239
Строительство
11 января 2018 12:34
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
988
29 декабря 2017 13:05
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1807
26 декабря 2017 13:29
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
836
Новости
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1065
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1045
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2094
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
391
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
138
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
739
Новости компаний
16 января 2018 13:24
В течение 2018 и 2019 годов СКС планируют отказаться от аренды 69 единиц морально и физически устаревших машин. Новости компаний
177
12 января 2018 13:08
Это сделано по просьбам жителей. Новости компаний
259
9 января 2018 10:44
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины. Новости компаний
187
9 января 2018 10:07АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
183
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
181
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
204
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
283
Транспорт
17 января 2018 13:20
В Российском союзе автостраховщиков поддержали это предложение. Транспорт
43
17 января 2018 12:58
Инспекторы нацпарка "Самарская Лука" проверили, как функционирует сезонная дорога, открывшаяся в декабре. Транспорт
82
17 января 2018 09:38
Всего перевезено более 4480 детей в составе детских групп. Транспорт
110
16 января 2018 13:33
Приглашаются все желающие. Транспорт
237
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
712
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
389
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
380
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6369
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2373
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9294
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3117
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1849
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2265
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2144
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1796
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3419
Мероприятия