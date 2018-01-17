В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита

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В прошлом году жители Поволжья активно оформляли жилищные кредиты. Так, по итогам года число ипотечных кредитов, выданных Поволжским банком ПАО Сбербанк, выросло на 5%, а общая сумма – на 15%.Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному снижению Сбербанком процентных ставок по жилищным кредитам и партнерским программам с застройщиками. Так, в середине августа Сбербанк в очередной раз снизил процентные ставки на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья». Это изменение ставок стало самым масштабным за все годы существования ипотеки в Сбербанке: диапазон снижения составил от 0,6 до 2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.В октябре Сбербанк снизил на 5% размер первоначального взноса по продукту «Военная ипотека». Новый размер первоначального взноса распространяется на готовое и строящееся жилье. Кроме того, банк запустил возможность дистанционной подачи заявки на кредит по программе «Военная ипотека» через онлайн-сервис ДомКлик и его мобильное приложение.В ноябре Сбербанк порадовал клиентов, которые планировали приобрести квартиру на вторичном рынке. С начала ноября 2017 года и до 30 апреля 2018 года включительно Сбербанк проводит спецпредложение, в рамках которого клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,6% на готовые квартиры, опубликованные на сайте DomClick.ruВ результате новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке* составили 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,6-9,7%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.