В Поволжье вырос спрос на банковские вклады
19 июля 2018 10:43
120
Жители Поволжья стали активней открывать вклады — в первом полугодии 2018 года спрос на депозиты вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят специалисты Сбербанка. Так же они отмечают, что за шесть месяцев было привлечено более 355 миллиардов рублей, в то время как в 2017 году показатель составил 290 миллиардов.
В Самарской области рост объёма вкладов составил 27%, с 93 до 119 миллиардов рублей.
Напомним, Сбербанк предлагает несколько вкладов: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй» и другие. Условия по указанным вкладам отличаются процентной ставкой, минимальной суммой вклада, а также возможностью пополнения или частичного снятия денежных средств.
Вклад можно открыть в интернет-банке Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении, а также в отделениях и банкоматах Сбербанка. При этом ставка при открытии вклада через Сбербанк Онлайн будет в среднем на 0,25% выше, чем по обычным депозитам.
|
Объем новых привлеченных средств без учета пролонгаций, тыс.руб.
|
Астрахань
|
17 895 134
|
19 963 731
|
12%
|
Волгоград
|
48 538 948
|
57 645 695
|
19%
|
Оренбург
|
34 475 861
|
38 012 847
|
10%
|
Пенза
|
27 762 495
|
34 026 657
|
23%
|
Самара
|
61 921 126
|
82 158 970
|
33%
|
Тольятти
|
31 537 582
|
36 658 951
|
16%
|
Саратов
|
43 683 473
|
55 428 628
|
27%
|
Ульяновск
|
25 099 908
|
31 217 546
|
24%
|
Поволжский банк
|
290 914 527
|
355 113 026
|
22%
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