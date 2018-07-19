В Поволжье вырос спрос на банковские вклады

120

Объем новых привлеченных средств без учета пролонгаций, тыс.руб. Астрахань 17 895 134 19 963 731 12% Волгоград 48 538 948 57 645 695 19% Оренбург 34 475 861 38 012 847 10% Пенза 27 762 495 34 026 657 23% Самара 61 921 126 82 158 970 33% Тольятти 31 537 582 36 658 951 16% Саратов 43 683 473 55 428 628 27% Ульяновск 25 099 908 31 217 546 24% Поволжский банк 290 914 527 355 113 026 22%

Жители Поволжья стали активней открывать вклады — в первом полугодии 2018 года спрос на депозиты вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят специалисты Сбербанка. Так же они отмечают, что за шесть месяцев было привлечено более 355 миллиардов рублей, в то время как в 2017 году показатель составил 290 миллиардов.В Самарской области рост объёма вкладов составил 27%, с 93 до 119 миллиардов рублей.Напомним, Сбербанк предлагает несколько вкладов: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй» и другие. Условия по указанным вкладам отличаются процентной ставкой, минимальной суммой вклада, а также возможностью пополнения или частичного снятия денежных средств.Вклад можно открыть в интернет-банке Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении, а также в отделениях и банкоматах Сбербанка. При этом ставка при открытии вклада через Сбербанк Онлайн будет в среднем на 0,25% выше, чем по обычным депозитам.