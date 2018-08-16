В Поволжье в полтора раза вырос спрос на ипотеку

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За первое полугодие 2018 года Поволжский банк выдал почти 34 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. В сравнении с первым полугодием 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 53%Специалисты банка отмечают несколько причин высокого спроса: постоянное снижение ставок по ипотечным кредитам, новые программы, а также улучшение сервисов, которые облегчают поиск, покупку и оформление жилья.Заметное влияние на рынок жилищных кредитов оказал запуск в феврале 2018 года программы ипотеки с государственной поддержкой. Семьи, в которых родился второй и третий ребенок, могут рассчитывать на получение жилищного кредита по ставке значительно ниже рыночной.Кроме этого, в прошлом году был запущен сервис «ДомКлик», который объединил несколько полезных сервисов по поиску, покупке и оформлению жилья. Сервисом уже воспользовались десятки тысяч клиентов.Портал «ДомКлик» объединяет в одном месте покупателей, застройщиков, риелторов, оценщиков и банк. Его основная задача – помочь покупателю квартиры, на всех этапах сделки, от выбора недвижимости до регистрации купли-продажи. Портал принадлежит ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и входит в группу компаний ПАО Сбербанк.На domclick.ru покупатель может выбрать объект недвижимости из списка застройщиков или риэлтерских агентств-партнеров Сбербанка. Также на сайте представлена информация о заложенном или конфискованном имуществе, доступном для покупки. После выбора жилья покупатель вводит необходимую сумму ипотеки, время ее предоставления, а также может рассчитать сумму ежемесячного платежа и ознакомиться с процентной ставкой. В период рассмотрения заявки клиент может получать уведомления и отслеживать этапы заявки. На «ДомКлик» также можно подобрать оценочную компанию и оставить заявку на ее услуги.Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Клиенту даже не обязательно посещать МФЦ или Росреестр для регистрации сделки – эту процедуру можно провести через портал.«ДомКлик» предлагает воспользоваться различными полезными сервисами. Так, с помощью «Электронной регистрации» можно передать документы на государственную регистрацию перехода права собственности в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ. «Сервис безопасных расчетов» позволяет снять возможные риски при расчетах между покупателем и продавцом. Средства по сделке хранятся на специальном счете в банке, и автоматически перечисляются продавцу сразу после регистрации сделки в Росреестре. «Правовая экспертиза» позволяет проверить юридическую чистоту как объекта недвижимости, так и участников сделки и выдать соответствующее правовое заключение. Кроме этого, система проверить и надежность продавца на основе данных по банкротству, судебным спорам, задолженности по налогам и прочему.Фото pixabay.com