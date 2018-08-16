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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Поволжье в полтора раза вырос спрос на ипотеку

16 августа 2018 12:48
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В Поволжье в полтора раза вырос спрос на ипотеку
Ипотечные кредиты показывают стабильный рост.

За первое полугодие 2018 года Поволжский банк выдал почти 34 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. В сравнении с первым полугодием 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 53%

Специалисты банка отмечают несколько причин высокого спроса: постоянное снижение ставок по ипотечным кредитам, новые программы, а также улучшение сервисов, которые облегчают поиск, покупку и оформление жилья.

Заметное влияние на рынок жилищных кредитов оказал запуск в феврале 2018 года программы ипотеки с государственной поддержкой. Семьи, в которых родился второй и третий ребенок, могут рассчитывать на получение жилищного кредита по ставке значительно ниже рыночной.

Кроме этого, в прошлом году был запущен сервис «ДомКлик», который объединил несколько полезных сервисов по поиску, покупке и оформлению жилья. Сервисом уже воспользовались десятки тысяч клиентов.

Портал «ДомКлик» объединяет в одном месте покупателей, застройщиков, риелторов, оценщиков и банк. Его основная задача – помочь покупателю квартиры, на всех этапах сделки, от выбора недвижимости до регистрации купли-продажи. Портал принадлежит ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

На domclick.ru покупатель может выбрать объект недвижимости из списка застройщиков или риэлтерских агентств-партнеров Сбербанка. Также на сайте представлена информация о заложенном или конфискованном имуществе, доступном для покупки. После выбора жилья покупатель вводит необходимую сумму ипотеки, время ее предоставления, а также может рассчитать сумму ежемесячного платежа и ознакомиться с процентной ставкой. В период рассмотрения заявки клиент может получать уведомления и отслеживать этапы заявки. На «ДомКлик» также можно подобрать оценочную компанию и оставить заявку на ее услуги.

Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Клиенту даже не обязательно посещать МФЦ или Росреестр для регистрации сделки – эту процедуру можно провести через портал.

«ДомКлик» предлагает воспользоваться различными полезными сервисами. Так, с помощью «Электронной регистрации» можно передать документы на государственную регистрацию перехода права собственности в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ. «Сервис безопасных расчетов» позволяет снять возможные риски при расчетах между покупателем и продавцом. Средства по сделке хранятся на специальном счете в банке, и автоматически перечисляются продавцу сразу после регистрации сделки в Росреестре. «Правовая экспертиза» позволяет проверить юридическую чистоту как объекта недвижимости, так и участников сделки и выдать соответствующее правовое заключение. Кроме этого, система проверить и надежность продавца на основе данных по банкротству, судебным спорам, задолженности по налогам и прочему.


Фото pixabay.com
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