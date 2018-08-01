В Поволжье стали активнее пользоваться сервисом Сбербанк Онлайн

117

Сбербанк Онлайн всё более востребован у жителей Поволжья. По данным Поволжского банка ПАО Сбербанк, к концу первого полугодия 2018 года насчитывается почти 5,3 млн активных пользователей этого онлайн-сервиса. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Сбербанк Онлайн позволяет, находясь в любом месте, оплачивать различные услуги, подключать автоплатежи, открывать вклады на выгодных условиях, контролировать свои расходы и многое другое. Всё, что нужно — это доступ в интернет.Одним из самых популярных платежей через Сбербанк Онлайн является оплата жилищно-коммунальных услуг. Это быстро и удобно: используя указанный сервис, можно за считанные секунды оплачивать квитанции за квартиру, свет, воду. Только с января по июнь 2018 года жители Самарской области совершили подобных банковских операций через Сбербанк Онлайн на сумму более 19,6 млрд. руб. (для сравнения, за аналогичный период прошлого года соответствующий показатель не превышал 17,3 млрд. руб.).