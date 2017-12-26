В Крутых ключах в Самаре открылся новый офис Сбербанка

189

В Самаре открылся новый офис Сбербанка на ул. Мира, 6 микрорайона «Крутые ключи». Филиал разместился в оживленном месте микрорайона, рядом с храмом сретения Господня. Ранее этот офис располагался на ул. Крутые ключи, 23.В новом офисе представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц, обустроен просторный зал, предусмотрены электронные очереди, безбарьерные зоны обслуживания, позволяющие специалисту банка свободно общаться с клиентом. Также к услугам клиентов круглосуточная зона самообслуживания с пятью банкоматами.Офис Сбербанка на ул. Мира, 6 имеет удобный для горожан график работы:с 8:30 до 19:30 в будние дни, с 9:00 до 15:00 в субботу, воскресенье – выходной.