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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Крутых ключах в Самаре открылся новый офис Сбербанка

26 декабря 2017 14:02
189
В Крутых ключах в Самаре открылся новый офис Сбербанка В новом офисе представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц.
В новом офисе представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц.

В Самаре открылся новый офис Сбербанка на ул. Мира, 6 микрорайона «Крутые ключи». Филиал разместился в оживленном месте микрорайона, рядом с храмом сретения Господня. Ранее этот офис располагался на ул. Крутые ключи, 23.

В новом офисе представлены все виды продуктов и услуг для физических лиц, обустроен просторный зал, предусмотрены электронные очереди, безбарьерные зоны обслуживания, позволяющие специалисту банка свободно общаться с клиентом. Также к услугам клиентов круглосуточная зона самообслуживания с пятью банкоматами.

Офис Сбербанка на ул. Мира, 6 имеет удобный для горожан график работы:
с 8:30 до 19:30 в будние дни, с 9:00 до 15:00 в субботу, воскресенье – выходной.
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Комментарии



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