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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк лишил лицензии самарский «Газбанк»

11 июля 2018 10:04
326
Центробанк лишил лицензии самарский «Газбанк»
В «Газбанк» введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 134-е место в российской банковской системе, пишут "Ведомости".

«Газбанк» систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от требований об оценке принимаемых рисков, указывает ЦБ. В результате на балансе банка образовались значительные проблемные активы. Кроме того, «Газбанк» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и нормативные акты ЦБ.

ЦБ в течение последних 12 месяцев 11 раз применял в отношении «Газбанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники «Газбанка» не приняли действенные меры по нормализации его деятельности, отмечает ЦБ.

В «Газбанк» введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк зарегистрирован в Самаре, является участником системы страхования вкладов.

«Газбанк» основан в 1993 г. бизнесменами из Самары Владимиром Аветисяном, Андреем Кисловым и Олегом Дьяченко.
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