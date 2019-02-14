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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка - SBERSEASONS

14 февраля 2019 13:46
71
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка - SBERSEASONS.
Успей подать заявку до 5 марта!

Пройди стажировку весной или осенью. На стажировке ты примешь участие в создании реальных инструментов для бизнеса и решении инновационных задач. Sberseasons — это отличная возможность заточить свои профессиональные навыки и перенять опыт у первоклассных экспертов.

Совмещай стажировку с учебой, получай достойную оплату и начни строить свою карьеру!

Пройди стажировку в Москве или еще 6 городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Воронеже.

Этапы отбора на Sberseasons:

• до 5 марта- прием заявок
• до 11 марта- тестирование
• до 18 марта- рассмотрение заявок
• с 20 марта по 29 марта- очное интервью c HR и руководителем направления
• апрель- выход на стажировку

Вот, что рассказывают участники прошлых стажировок Sberseasons:

Анастасия Морозова, стажер направления Cyber Security, студентка МИЭМ НИУ ВШЭ

«После стажировки я стала лучше понимать, как работать с большими данными и анализировать их. А еще я узнала, как работает банк изнутри. Нас водили на экскурсии по разным зданиям и отделам, куда пускают далеко не всех желающих, и рассказывали, как все устроено. Когда я теперь прихожу в банк в качестве клиента, то понимаю архитектуру процессов.»

Успей подать заявку до 5 марта!

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Комментарии



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