Станислав Кузнецов: «Киберпреступники уже давно не имеют национальных границ»
24 августа 2018 11:33
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Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью. Организация стала первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Стороны подписали соответствующее соглашение. Они договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Свои подписи под договором поставили глава Сбербанка Герман Греф и основатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб. Как именно Сбербанк будет бороться с кибератаками?
Об этом «Коммерсантъ FM» в интервью рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
— Чем обусловлен подобный формат взаимодействия с Всемирным экономическим форумом? Неужели проблема кибербезопасности стала настолько значимой?
— Давно очевидно, что проблема борьбы с киберпреступностью вышла за рамки какого-то одного формата или одной страны, это уже проблема международного уровня. Киберпреступники уже давно не имеют национальных границ. А мы, к сожалению, зачастую ограничены своими национальными границами, в том числе и в рамках сотрудничества и коллаборации. Поэтому эффективно противостоять киберпреступности можно, лишь объединившись, организовав эффективное, действенное сотрудничество и коллаборацию друг с другом. Об этом мы говорили еще в прошлом году, когда только лишь вынашивали планы создания Центра кибербезопасности, и в конце января этого года было официально объявлено о создании Центра. Сейчас делаем первый практический шаг — создаются органы управления. Один из ключевых органов, главный надзорный орган — глобальный совет. Он сейчас формируется, принято решение, чтобы туда вошли представители шести крупнейших компаний мира. Сбербанк получил в числе первых приглашение войти в состав партнеров и основателей этого Центра кибербезопасности, единственный от России наряду с крупнейшими компаниями мира. Мы видим своей задачей активное участие в формировании коллаборации и выработке единых решений, принципов по борьбе с киберпреступностью в рамках Всемирного экономического форума.
— Сбербанк — единственный представитель российского бизнес-сообщества в Центре кибербезопасности ВЭФ, почему именно он?
— С одной стороны, это непростой вопрос, а с другой — очень простой. Сбербанк как кредитная организация сегодня является мишенью номер один для хакеров не только из России, но из других государств. Хакеры пробуют, пытаются атаковать системы Сбербанка, атаковать наших клиентов. Мы примерно уже три года назад приступили к строительству совершенно новой, во многом уникальной системы безопасности, которая успешно отражает эти атаки, обеспечивает надежность функционирования всех систем и особенно наших клиентов.
— Какие задачи будет решать созданный Центр?
— Периметр деятельности Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума до конца не определен.
Хотя сейчас уже очевидно, что речь будет идти об обмене данными о современных киберугрозах на автоматизированной основе.
Возможно, для этого понадобится строительство единой технологической платформы, которая будет обеспечивать взаимодействие разных государств, либо компаний разных государств, либо каких-то агентств, ведомств разных государств. И в этой связи, конечно же, мы приблизимся к возможности создать глобальную сеть взаимодействия для оперативных центров реагирования на такие прецеденты. Очевидно, что нам необходим центр, который будет формировать реальную стратегию, основные ключевые направления развития кибербезопасности, будет развивать и договариваться о единых правилах сотрудничества и преследования киберпреступников, да и наказания киберпреступников. Но это будет, конечно, аналитический центр. Мы продолжаем сегодня дискуссии о том, что этот центр мог бы создать новую компетенцию по подготовке кадров, по сбору уникального опыта, созданию специальной библиотеки данных, которой могли бы пользоваться все члены Центра кибербезопасности ВЭФ.
— Каких результатов вы в итоге ожидаете?
— Лично я считаю, что этот центр и взаимодействие в его рамках имеет реальные хорошие перспективы.
Вы знаете, что сегодня только ленивый не говорит в мире про русских хакеров, даже иногда не понимая, о чем он говорит.
И в Женеве здесь, к сожалению, мы слышим зачастую такие голословные утверждения , что русские хакеры везде и повсюду. Наши партнеры были удивлены, когда они получили от нас информацию, что российские компании, российский бизнес, российские ведомства так же, как и наши коллеги за рубежом, подвержены атакам и несут определенные потери, и это все требует коллаборации усилий и взаимодействия. Мне кажется, что на политическом уровне сегодня очень небольшие движения вперед, в том числе и по этому направлению, на уровне международного сотрудничества. Хотя эти движения есть, в том числе определенные инициативы Министерство иностранных дел выдвигает. Но времени на реализацию подобного рода инициатив требуется значительно больше на политическом уровне. Мы считаем, что на уровне бизнеса в рамках наших усилий в партнерстве на Всемирном экономическом форуме у нас есть дополнительные возможности сделать эту работу быстрее. И это будет значительным шагом вперед, чтобы немного подталкивать к коллаборации политические институты, государственные институты, включая правоохранительные органы в разных странах мира.
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