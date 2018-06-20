Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции № 2

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7 июня 2018 года компания Солар Системс получила первый транш в рамках исполнения условий кредитного договора, подписанного 15 мая 2018 года Генеральным директором Солар Системс Михаилом Молчановым и Управляющим Астраханским отделением № 8625 ПАО Сбербанк Виталием Бодровым. Целевое назначение кредитования - финансирование закупки оборудования, строительно-монтажных работ и прочих работ, связанных с реализацией проекта строительства первой очереди Самарской солнечной электростанции №2 установленной мощностью 25 МВт.До конца 2018 года также планируется открытие кредитных линий на строительство второй и третьей очередей Самарской солнечной электростанции. Решение кредитного комитета Сбербанка по данным соглашениям уже принято.«Достигнутые нашей компанией договоренности со Сбербанком открывают новые возможности для реализации проектов строительства солнечных электростанций. Мы высоко ценим сотрудничество с одним из крупнейших и надежных банков России и уверены в успехе реализуемых инициатив», - отметил Генеральный директор Солар Системс Михаил Молчанов.«Сбербанк – инновационный банк, который внимательно следит за развитием технологий и внедряет их в собственные процессы. То, что сейчас мы наблюдаем в солнечной энергетике – это самые настоящие инновации. Как высокотехнологичной компании альтернативная энергетика нам очень интересна. Сегодня у нас есть возможность проектного финансирования и мы в полной мере применяем ее в реализации масштабных проектов», - сказал Управляющий Астраханским отделением № 8625 ПАО Сбербанк Виталий Бодров.Инвестиционный портфель Солар Системс включает 17 проектов строительства солнечных парков в 6 регионах России. Общая стоимость инвестиций составит 48,8 млрд. рублей.