Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре к купальному сезону сданы еще не все пляжи
В Самаре к купальному сезону сданы еще не все пляжи
В Самарской области выросли штрафы за безбилетный проезд в электричках
В Самарской области выросли штрафы за безбилетный проезд в электричках
В Тольятти мать не позволяла детям получать необходимую медицинскую помощь
В Тольятти мать не позволяла детям получать необходимую медицинскую помощь
Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции № 2
Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции №2
Назван руководитель Самарского областного художественного музея
Назван руководитель Самарского областного художественного музея
Самарский студотряд стал лучшим на весеннем этапе Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный 2018»
Самарский студотряд стал лучшим на весеннем этапе Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный 2018»
«Локомотив» принял в день первого матча ЧМ-2018 на «Самара Арене» 200 гостей
«Локомотив» принял в день первого матча ЧМ-2018 на «Самара Арене» 200 гостей
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
сегодня  Среда, 20 июня, 10:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 64.07
0.59
EUR 74.18
0.7
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции №2

20 июня 2018 10:16
33
Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции № 2
Решение кредитного комитета Сбербанка по данным соглашениям уже принято.

7 июня 2018 года компания Солар Системс получила первый транш в рамках исполнения условий кредитного договора, подписанного 15 мая 2018 года Генеральным директором Солар Системс Михаилом Молчановым и Управляющим Астраханским отделением № 8625 ПАО Сбербанк Виталием Бодровым. Целевое назначение кредитования - финансирование закупки оборудования, строительно-монтажных работ и прочих работ, связанных с реализацией проекта строительства первой очереди Самарской солнечной электростанции №2 установленной мощностью 25 МВт.

До конца 2018 года также планируется открытие кредитных линий на строительство второй и третьей очередей Самарской солнечной электростанции. Решение кредитного комитета Сбербанка по данным соглашениям уже принято.

«Достигнутые нашей компанией договоренности со Сбербанком открывают новые возможности для реализации проектов строительства солнечных электростанций. Мы высоко ценим сотрудничество с одним из крупнейших и надежных банков России и уверены в успехе реализуемых инициатив», - отметил Генеральный директор Солар Системс Михаил Молчанов.

«Сбербанк – инновационный банк, который внимательно следит за развитием технологий и внедряет их в собственные процессы. То, что сейчас мы наблюдаем в солнечной энергетике – это самые настоящие инновации. Как высокотехнологичной компании альтернативная энергетика нам очень интересна. Сегодня у нас есть возможность проектного финансирования и мы в полной мере применяем ее в реализации масштабных проектов», - сказал Управляющий Астраханским отделением № 8625 ПАО Сбербанк Виталий Бодров.

Инвестиционный портфель Солар Системс включает 17 проектов строительства солнечных парков в 6 регионах России. Общая стоимость инвестиций составит 48,8 млрд. рублей.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 июня 2018  20:50
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России.
Новый беспилотный российский танк, разработка которого ведется на базе боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка Б»
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России.   Экономика региона
299
19 июня 2018  18:30
Годовое содержание обойдется в 250–400 млн рублей.
По мнению Fitch, такие регионы как Мордовия не смогут содержать стадионы, построенные к ЧМ-2018
Годовое содержание обойдется в 250–400 млн рублей.  Экономика региона
233
19 июня 2018  18:25
Российское предприятие «Авиастар», в прошлом выпускавшее Ан-124 «Руслан», разместило заявку на оценку своих возможностей по возобновлению производства этого самолета.
Ульяновский завод начал подготовку к возобновлению выпуска Ан-124
Российское предприятие «Авиастар», в прошлом выпускавшее Ан-124 «Руслан», разместило заявку на оценку своих возможностей по возобновлению... Экономика региона
255
Весь список
Финансы и Банки
20 июня 2018  10:16
Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции № 2
Солар Системс начала сотрудничество со Сбербанком России в рамках проекта строительства Самарской солнечной электростанции №2
Решение кредитного комитета Сбербанка по данным соглашениям уже принято. Финансы и Банки
32
18 июня 2018  19:19
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ.
Цены на российский госдолг упали до минимума с ноября 2017 года
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ.   Финансы и Банки
283
18 июня 2018  10:17
Сбербанк запустил вклад «Побеждай» в честь победы сборной России в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Сбербанк запустил вклад «Побеждай» в честь победы сборной России в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев.  Финансы и Банки
326
Весь список
Строительство
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
311
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
46
9 июня 2018  12:41
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
13
Весь список

Новости

Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
334
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1550
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1478
Весь список
Бизнес
12 мая 2018  13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.
Компания сына генпрокурора Чайки начнет поставлять российское пиво в Китай
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.   Бизнес
457
23 апреля 2018  17:11
Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
 Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита.  Бизнес
160
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
439
Весь список


Новости компаний
19 июня 2018  22:04
S7 Group хотела бы создать версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью и двигателями серии НК для запусков с «Морского старта».
S7 Group вложит $300 млн в производство ракетных двигателей
S7 Group хотела бы создать версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью и двигателями серии НК для запусков с «Морского старта».   Новости компаний
322
19 июня 2018  13:00
C 1 июля 57 тысяч жителей города Сызрань переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго»
C 1 июля 57 тысяч жителей города Сызрань переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго»
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
269
18 июня 2018  10:44
В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии
В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии
Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией. Новости компаний
125
15 июня 2018  11:17
Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора
Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора
Филипп Ференбах возглавил самарскую шоколадную фабрику.  Новости компаний
39
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
203
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
128
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
139
Весь список
Транспорт
20 июня 2018  10:32
В Самарской области выросли штрафы за безбилетный проезд в электричках
В Самарской области выросли штрафы за безбилетный проезд в электричках
Такие меры введены из-за повышения цен на проезд. Транспорт
16
19 июня 2018  17:37
А также снизить число людей, которых можно провозить стоя.
Минтранс распорядился оборудовать все автобусы, троллейбусы и маршрутки кондиционерами и печками
А также снизить число людей, которых можно провозить стоя.   Транспорт
242
19 июня 2018  17:30
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека.
18 июня стал рекордным для Курумоча: В течение суток самолеты приземлялись и садились в каждые 11,5 минут! ‏
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека.  Транспорт
263
19 июня 2018  11:15
Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году
Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск. Транспорт
207
Весь список


Видео
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
281
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
48
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
28
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
28
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
561
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1116
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
29
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
439
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
724
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
893
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
623
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1987
Весь список

Мероприятия
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда