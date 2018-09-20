Сбербанк запустил второй отборочный «бассейн» для «Школы 21»

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Сбербанк объявляет о старте второго «бассейна» (серии вступительных испытаний) для будущих студентов «Школы 21».«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка, которая начнет работу в ноябре 2018 года. Она будет готовить специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке. Планируется, что «Школа 21» будет ежегодно принимать и выпускать до 1000 новых специалистов в сфере программирования. Для первого потока планируется открыть до 500 мест.Будущие участники второго «бассейна», как и первого, прошли отбор, в результате которого приняты лучшие. А непосредственно обучение в «Школе 21» будут проходить «лучшие из лучших». Всего для прохождения игр на сайте проекта «Школа 21» зарегистрировались свыше 29 тысяч человек, из них полностью прошли тесты более 15 тысяч. Очные собеседования были проведены с 1915 абитуриентами, из них получили приглашения участвовать во втором бассейне 466 человек.Среди участников второго отборочного этапа преобладают юноши (78% или 357 человек), но есть и немало девушек (22% или 109 человек). 208 человек в возрасте от 18 до 22 лет, 173 человека – от 23 до 27 и 84 – от 28 до 30 лет.Большинство участников второго бассейна являются жителями столичного региона (Москва – 179, Московская область – 74 человека). Из других городов России – 205 человек, жители других государств – 7 человек.«Бассейн» — это испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. Поступающие получают доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах и погружаются в решение постепенно усложняющихся задач по программированию. При этом искать необходимую информацию им приходится самостоятельно и в условиях жестких временных ограничений («дедлайнов»).