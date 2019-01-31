Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов

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Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов. Услуги оказывает партнер Сбербанка — ООО «Инвест Технолоджи Брокер».Стелла Кудачкина, старший управляющий директор-директор управления «Некредитные продукты CIB» Сбербанка:«Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов для наших корпоративных клиентов-участников ВЭД. Как многие другие, новый сервис будет дистанционным. Все должно работать быстро и на расстоянии — именно таких услуг ждет сегодня современный бизнес».Сервис «Таможенный брокер» включает в себя следующие услуги:подготовку товара к таможенному оформлению (включая классификацию товаров, формализацию документов и расчет таможенных платежей);получение предварительных решений по классификации технически сложных товаров;представление интересов клиента в таможенных органах;сбор пакета документов, необходимого для оформления таможенной декларации, вне зависимости от типа груза;анализ и подбор оптимальной логистической схемы;разгрузка и выгрузка на склад временного хранения, хранение грузов, стикерование, сюрвейерские услуги;подготовка документов для включения в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ и реестры интеллектуальной собственности стран Таможенного союза ЕАЭС.Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть на сайте Сбербанка в разделе «Копоративным клиентам» вкладку «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», найти внизу страницы баннер «Таможенный брокер» и кликнуть на кнопку «Узнать больше». После этого следует отправить заявку, заполнив появившуюся на странице форму обратной связи.В пилотном режиме сервис будет работать до 1 июня 2019 года.