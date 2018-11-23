Сбербанк запустил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта
23 ноября 2018 10:20
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Клиенты Сбербанка теперь могут сэкономить время и деньги, выбрав квартиру на вторичном рынке недвижимости для покупки на сайте «ДомКлик».
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке. Это стало возможным благодаря запуску нового проекта по одобрению объектов недвижимости на вторичном рынке при соблюдении ряда условий.
Цена покупки кредитуемого объекта недвижимости не должна превышать 20 000 000 рублей для квартир, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге; 10 000 000 рублей для квартир, находящихся в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар; 5 000 000 рублей для квартир в других населенных пунктах РФ.
Помимо этого, есть ряд условий при размещении объекта на сайте «ДомКлик»: фотографии недвижимости в объявлении должны содержать изображения всех помещений, фото балкона и лоджии — при наличии, а также фотографии, по которым возможно определить отсутствие перепланировки. Публикация с информацией по объекту должна содержать: кадастровый номер или адрес с номером квартиры, площадь кухни, жилую площадь.
В проекте участвуют квартиры в многоквартирных домах на вторичном рынке этажностью не менее 3 этажей по всей России (переход права собственности по ним должен быть оформлен не ранее 1998 года), объявления о продаже которых размещены на DomClick.ru.
Николай Васёв, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Мы, в Сбербанке, постоянно предлагаем нашим клиентам все более новые и удобные решения. Наша задача — любые сложные процессы упростить по максимуму. Возможность отказа от отчета об оценке позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней и сэкономить до 5000 рублей».
В рамках данного проекта доступны услуги «Электронная регистрация сделки» и «Сервис безопасных расчетов».
Новый процесс был запущен изначально в тестовом режиме в Москве, и уже более 100 клиентов смогли получить ипотеку в Сбербанке без дополнительных расходов на заказ отчета об оценке.
В данный момент на сайте «ДомКлик» размещено более 500 000 объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.
Фото pixabay.com
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