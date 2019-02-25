Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация»
25 февраля 2019 12:35
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Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация». Теперь любая компания может подать заявку на оформление договора об оказании кассово-инкассаторских услуг Сбербанка на странице https://sberbank-inkassacia.ru. Можно также подать заявку на внесение изменений в действующий договор инкассации.
Преимущества инкассации от Сбербанка:
сотрудничество с надежным партнером с самой широкой сетью
оперативное зачисление средств на счет
тарифы без скрытых комиссий и платежей за сейф-пакеты
стабильное обслуживание в любых условиях
оформление договора онлайн
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
«Возможность подбора инкассаторских услуг онлайн — еще одно ноу-хау Сбербанка, которое помогает как большим, так и малым компаниям экономить время при решении второстепенных, рутинных, но тем не менее важных финансовых задач. Мы уверены, что более удобный алгоритм работы увеличит количество предприятий, пользующихся услугами наших инкассаторов, поскольку надежность этих услуг Сбербанка находится на самом высоком уровне».
После оформления онлайн-заявки подписание договора возможно через систему электронного документооборота или в отделении банка.
С более подробной информацией о кассово-инкассаторских услугах и онлайн-сервисе вы можете ознакомиться на сайте банка.
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