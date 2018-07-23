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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

23 июля 2018 10:31
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Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков
Это кредитование с применением счетов эскроу и банковское сопровождение счета застройщика.

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков, связанные с изменениями законодательства о долевом строительстве. Это кредитование с применением счетов эскроу и банковское сопровождение счета застройщика в рамках закона 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
С 1 июля в связи со вступлением в силу поправок к закону 214-ФЗ дольщики получили возможность выбирать два механизма банковского контроля средств, внесенных в качестве оплаты строящейся жилплощади. Это счета эскроу и банковское сопровождение счета застройщика для контроля целевого использования средств. В первом случае покупатели квартир в строящихся домах получают гарантию возврата средств, если дом не будет построен в срок, во втором – банк осуществляет контроль всех платежей застройщика по проекту на предмет соответствия статьям затрат и ограничениям, указанным в 214-ФЗ.

«Несмотря на то, что к новым правилам все участники рынка жилой недвижимости будут переходить постепенно, как застройщики, так и банки должны заранее подготовиться к моменту полного перехода на банковское финансирование строительства жилья, — комментирует директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов. — Застройщики — адаптировать свои бизнес-модели к новым условиям, банки — обеспечить необходимый сервис для застройщиков. Сбербанк первым запустил кредитный продукт с использованием счетов эскроу для застройщиков. Новый продукт усовершенствован с учетом пожеланий клиентов. Мы планируем и дальше оставаться лидером внедрения новых механизмов в данной сфере».

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства в период строительства. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует эти средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после того как дом построен. Деньги дольщиков являются в том числе источником погашения банковского кредита.
Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85 % бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по договорам долевого участия.

Такой механизм обеспечивает надежную защиту средств покупателей и имеет ряд преимуществ для застройщиков. Схема реализации квартир с эскроу повышает доверие покупателей к объекту. Банк имеет возможность снижать процентную ставку по кредиту в зависимости от объема продаж квартир на этапе строительства и, соответственно, поступлений средств на счета эскроу. Застройщики могут финансировать свои проекты вне зависимости от объемов продаж и поступления средств дольщиков, так как на первоначальном этапе понятны источники финансирования и основной источник – это кредит в уполномоченном банке. При такой схеме исключаются ситуации, когда застройщик вынужден продавать квартиры с большой скидкой, чтобы продолжать финансировать строительство.
Банковское сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ — контроль кредитной организацией целевого расходования средств на предмет соответствия статьям затрат, предусмотренных 214-ФЗ, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30 % проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20 % проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком).

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