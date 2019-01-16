Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 января, 14:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 67.08
-0.11
EUR 76.95
-0.12
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

16 января 2019 09:19
111
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
По карте доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний.

Сбербанк запустил продукт «Моментальная бизнес-карта», обеспечивающий доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

По бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка. Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта — оно происходит в течение нескольких минут. Тем самым мы обеспечиваем самую важную потребность нынешних деловых людей — потребность в экономии времени».

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. Поэтому тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. При подключении СМС-информирования отчет о каждой операции по бизнес-карте поступает в момент совершения операции, что помогает контролировать расходы. Лимиты по каждой бизнес-карте можно также устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
16 января 2019  12:01
Бензин продолжит дорожать. Как изменятся цены к февралю Не все компании подписали соглашение о заморозке цен.
Бензин продолжит дорожать. Как изменятся цены к февралю
Не все компании подписали соглашение о заморозке цен. Экономика региона
137
15 января 2019  11:24
Миллионы рублей ненайденных тренеров в самарском центре спортподготовки делили между собой
Миллионы рублей ненайденных тренеров в самарском центре спортподготовки делили между собой
Инспекторы сделали вывод, что центр не нуждался в заявленных специалистах. Экономика региона
472
15 января 2019  10:56
Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя.
Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя
Самарская область в первую пятерку не вошла. Экономика региона
206
Весь список
Финансы и Банки
16 января 2019  09:19
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
По карте доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний. Финансы и Банки
110
14 января 2019  09:38
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы»
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы»
Вклады можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых до 31 января 2019 года. Финансы и Банки
267
11 января 2019  15:52
ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты по повышенной на 0,6 п.п. ставке с 1 января. Сбербанк планирует изменить ставку по жилищным кредитам с 14–15 января.
ВТБ и Сбербанк решили повысить ставки по ипотеке
ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты по повышенной на 0,6 п.п. ставке с 1 января. Сбербанк планирует изменить ставку по жилищным кредитам с 14–15 января.  Финансы и Банки
472
Весь список
Строительство
15 января 2019  14:01
В Самаре планируют достроить
В Самаре планируют достроить "замороженный" детсад на улице Георгия Ратнера
В 2017 году строительные работы прекратились из-за нехватки денег. Строительство
309
15 января 2019  00:14
Дома из клееного бруса - Студия Клееного Бруса
Дома из клееного бруса - Студия Клееного Бруса
 Строительство деревянных домов все более востребовано. На то есть масса веских причин.  Строительство
50
11 января 2019  11:51
На реконструкцию Шестого кассационного суда в Самаре добавят около миллиарда Управление капитального строительства выберет подрядчика 21 января.
На реконструкцию Шестого кассационного суда в Самаре добавят около миллиарда
Управление капитального строительства выберет подрядчика 21 января. Строительство
242
Весь список
Материалы и технологии
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
120
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
206
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
271
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1018
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2223
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2167
Весь список
Бизнес
13 января 2019  13:57
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.
Илон Маск показал, на чем будет отправлять людей на Марс
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.   Бизнес
447
10 января 2019  23:11
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.  Бизнес
442
9 января 2019  16:34
В среднем подорожание составило от 50 до 80 копеек за литр топлива.
С Нового года повысились цены на бензин
В среднем подорожание составило от 50 до 80 копеек за литр топлива.  Бизнес
383
Весь список


Новости компаний
15 января 2019  12:55
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
По итогам 2018 года на совместном предприятии произведено 31 874 автомобиля Chevrolet NIVA. Новости компаний
211
13 января 2019  16:00
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.
Apple начнет производство AirPower 21 января
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.  Новости компаний
523
11 января 2019  23:11
Умную куртку или штаны рекомендуется использовать в паре с айфоном, на который будет скидываться информация относительно здоровья пользователя.
Apple займётся производством одежды
Умную куртку или штаны рекомендуется использовать в паре с айфоном, на который будет скидываться информация относительно здоровья пользователя.   Новости компаний
659
11 января 2019  20:59
Купольные светодиодные светильники промышленного назначения
Купольные светодиодные светильники промышленного назначения
 С недавних пор для освещения промышленных площадей, таких как складские помещения, автосалоны, бассейны, производственные цеха, используются купольные... Новости компаний
112
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
155
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
362
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
374
Весь список
Транспорт
16 января 2019  13:31
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта.
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков
Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта. Транспорт
53
16 января 2019  12:57
В Самаре автобусы № 67 и 1 будут ходить чаще Перевозчик добавил на каждый из них по 2 дополнительные машины.
В Самаре автобусы № 67 и 1 будут ходить чаще
Перевозчик добавил на каждый из них по 2 дополнительные машины. Транспорт
71
15 января 2019  23:26
Эта сумма, по их мнению, может стать компенсацией всем гражданам США, которым авиакомпания якобы причинила ущерб с 2004 года.
В США опоздавшие на рейс пассажиры подали иск к "Аэрофлоту" на $3,6 миллиона
 Эта сумма, по их мнению, может стать компенсацией всем гражданам США, которым авиакомпания якобы причинила ущерб с 2004 года.  Транспорт
482
15 января 2019  16:35
Задействовано более 60 единиц специальной железнодорожной техники, которая курсирует по специальному графику, не мешая пассажирскому движению.
Куйбышевская железная дорога работает в усиленном режиме в связи со снегопадом
Задействовано более 60 единиц специальной железнодорожной техники, которая курсирует по специальному графику, не мешая пассажирскому движению.   Транспорт
312
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
197
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
288
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
276
Весь список
Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
515
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
694
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
898
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
812
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1095
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
724
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1502
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1310
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1662
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2032
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2224
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3452
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные