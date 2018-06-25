Сбербанк запускает специализированные точки для самоинкассации в Самаре

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Сбербанк объявил о запуске в Самаре специализированных точек для самоинкассации. Зоны самоинкассации расположены в отделениях Сбербанка, доступны в режиме 24/7 и оборудованы современными устройствами для взноса наличных – рециркуляторами, которые позволяют вносить до 200 купюр единовременно.Адреса отделений с зонами самоинкассации:ул. Самарская, 207 (6991/00382),ул. Революционная, 126 (6991/00216),ул. Ново-Вокзальная, 130 (6991/00719),ул. Советская, 2 (6991/00728);Также для внесения доступны банкоматы Сбербанка, с их адресами можно ознакомиться на сайте банка sberbank.ru.«В условиях моментальных переводов и платежей владельцу бизнеса важно быть уверенным в возможности быстро и удобно внести выручку на свой счет и рассчитаться с контрагентами. Мы непрерывно работаем над улучшением сервиса самоинкассация и создали в городе удобные точки с самыми современными устройствами, принимающими единовременно 200 купюр — отметил директор Дивизиона Транзакционный бизнес Сбербанка Сергей Иванович Попов. — Новые точки самоинкассации доступны круглосуточно, работают без выходных»