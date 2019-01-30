Сбербанк запускает первый ETF на индекс гособлигаций
30 января 2019 09:29
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Сбербанк запустил на Московской бирже торги новым биржевым фондом (ETF) на Индекс МосБиржи государственных облигаций (тикер — SBGB). Это первый ETF, отслеживающий индекс российских гособлигаций.
Биржевой фонд «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций», созданный управляющей компанией «Сбербанк Управление Активами», инвестирует в ценные бумаги, входящие в состав одноименного индекса. Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Общая максимальная сумма всех вознаграждений и прочих расходов для инвестора в год не превышает 0,8%. На сайте Московской биржи в режиме онлайн раскрывается подробная информация о составе портфеля ценных бумаг индекса. Новый биржевой фонд полностью повторяет состав и структуру данного индекса.
Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:
«Биржевые фонды, или ETF, — это простой и удобный инструмент как для инвесторов, так и для самих управляющих. Частный инвестор, приобретая один пай, вкладывается сразу в целый ряд ценных бумаг и компаний. Так, с помощью нашего фонда впервые инвесторы в России смогут вложиться сразу в комплекс привлекательных выпусков государственных облигаций. Новый фонд будет интересен как частным инвесторам, особенно начинающим, так и институциональным, потому что инвестирует в класс самых надежных облигаций на нашем рынке».
Приобрести новый биржевой фонд можно через приложение «Сбербанк Инвестор», а также через любого брокера, имеющего доступ к торгам на Московской бирже. Также биржевой фонд можно покупать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет получить налоговый вычет в 13%.
Полученные купонные выплаты по облигациям будут инвестироваться в фонд. Пересмотр состава фонда будет осуществляться при изменении состава индекса и параметров его расчета Московской биржей.
Маркет-мейкером и уполномоченным лицом биржевого фонда выступает Sberbank CIB — один из крупнейших российских брокеров. Он обеспечивает ликвидность паев фонда — возможность купить или продать их на бирже в течение торгового дня.
Биржевые паевые инвестиционные фонды, или ETF (Exchange Traded Funds), — это фонды, инвестиционные паи которых можно купить и продать на бирже. Они формируются из ценных бумаг в точном соответствии с биржевым индексом.
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