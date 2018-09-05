Сбербанк выпустит для СамГТУ кампусные карты

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Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанки ректор Самарского государственного технического университетаобъявили о запуске совместного инновационного проекта «Кампусная карта».В рамках сотрудничества банк выпустит почти 10 000 кампусных карт платежной системы МИР для студентов и преподавателей. Обслуживание карты для участников проекта бесплатное. Карты выполнены в индивидуальном дизайне, разработанном специально для университета.Кампусная карта объединяет в себе несколько функций: пропуска в ВУЗ для студентов и преподавателей, уникального ключа к цифровым сервисам и электронной библиотеке университета, а также функции банковской карты. Благодаря запуску кампусных карт в ВУЗе появится безналичная экосистема, позволяющая оплачивать различные услуги в ВУЗе без очереди и комиссии через банковское приложение, оплачивать покупки в столовых и буфетах картой или смартфоном с бесконтактной оплатой.С помощью кампусной карты студенты и сотрудники также смогут получить доступ специальному приложению «Университет в смартфоне», в котором студенты и преподаватели смогут знакомиться с новостями ВУЗа, расписанием занятий, планируется введение множества разделов вплоть до меню столовой.Для держателей кампусных карт доступны все онлайн-сервисы Сбербанка, такие как Мобильный банк и Сбербанк Онлайн. Карты оснащены бесконтактной технологией PayPass, которая позволяет оплатить покупки одним касанием. Также карты поддерживают оплату через Apple Pay, Android Pay и Samsung PayПо словам ректора СамГТУ Дмитрия Быкова, Сбербанк является стратегическим партнёром опорного университета уже много лет. «Развитие и внедрение инноваций– одна из приоритетных задач в нашем вузе. Кампусный проект от Сбербанка, который появится в политехе, в разы упростит работу многих структурных подразделений вуза, а у студентов и преподавателей появляется возможность получить доступ к ресурсам университета в одно касание», - подчеркивает ректор.«Сегодня мы с удовольствием открываем совместный кампусный проект с СамГТУ. Мы погружаем ВУЗ в часть экосистемы Сбербанка, в которой пользователи кампусных карт найдут для себя интересные и полезные решения, как например, доступ к цифровым сервисам ВУЗа и электронной библиотеке. Для Сбербанка подобные решения крайне важны в реализации лучшего клиентского опыта. Надеюсь, что и другие ВУЗы заинтересуются данным проектом. Мы, в свою очередь, открыты для плодотворного сотрудничества», — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.