Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business
14 августа 2018 12:06
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Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business с уникальным набором привилегий, разработанных совместно с компанией Visa.
Держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах класса премиум, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.
Карта включает в себя широкий спектр опций:
любые операции в режиме 24/7 со счета компании;
расчеты в торговых точках и в интернете;
снятие и внесение наличных денежных средств;
онлайн-управление картой — в Сбербанк Бизнес Онлайн руководитель может устанавливать индивидуальные лимиты на все бизнес-карты, выпущенные для предприятия.
Карта предназначена для оплаты товаров и услуг представителями бизнеса и дает возможность пользоваться привилегиями во время деловых поездок, бизнес-мероприятий и других событий, связанных с ведением бизнеса, — как в России, так и за рубежом.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:
«Мы разрабатываем продукты для наших клиентов с единственной целью — чтобы их бизнес работал лучше. При этом все продукты и сервисы Сбербанка, в том числе персональные, таковы, что выгода от их использования, по отзывам самих клиентов, значительно превышает затраты. И это — залог укрепления нашего сотрудничества».
Фото pixabay.com
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