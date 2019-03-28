Сбербанк составил рейтинг востребованности специалистов по «Второму медицинскому мнению»

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За 2018 год более чем четырем миллионам клиентов Сбербанка по программам страхования жизни стал доступен дополнительный сервис «Второе медицинское мнение», позволяющий получить альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих медицинских специалистов российских и зарубежных клиник.Наибольшее количество обращений за «Вторым медицинским мнением» поступило по диагнозам «неврология» (26%), «онкология» (20%) и «ортопедия» (18%). Также были востребованы консультации кардиологов (9%) и эндокринологов (8%).Дополнительный сервис «Второе медицинское мнение» включен в страховые продукты компании «Сбербанк страхование жизни». Пользоваться сервисом можно неограниченное количество раз в течение срока действия. Воспользоваться услугой можно через маркетплейс сервиса DocDoc.Клиенты могут получить консультацию по первичному медицинскому заключению у экспертов ведущих российских и зарубежных клиник. Наибольшим спросом пользуется «Второе медицинское мнение» от специалистов из США, Южной Кореи и Германии. Проконсультироваться можно по онкологическим, неврологическим, офтальмологическим, гематологическим, пульмонологическим, кардиологическим, нефрологическим эндокринным и ортопедическим заболеваниям.Большинство обращений в 2018 году поступило от клиентов из Москвы и Московской области — 59%. Далее следуют Ленинградская область (8%) и Краснодарский край (5%). По 4% обращений поступило от клиентов из Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа., старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:«”Второе медицинское мнение” — это возможность уточнить установленный диагноз у экспертов ведущих международных клиник без затрат на поездки за рубеж. В 98% обращений наших клиентов первоначально поставленный диагноз подтвердился. В то же время специалисты рекомендовали дополнительные обследования или другие схемы лечения. От точности постановки диагноза и правильно выбранной схемы во многом зависит успех лечения. Это особенно актуально, если речь идет о серьезных критических заболеваниях. Спрос на услугу среди наших клиентов растет: количество обращений за вторым медицинским мнением в 2018 году выросло на 14%».Сервис «Второе медицинское мнение» включен в программы кредитного страхования жизни, продукт «Фонд здоровья» (комбинированная программа накопительного страхования жизни с индивидуальным пакетом медицинских сервисов, предусматривающая организацию и оплату лечения в случае диагностирования критического заболевания) и «Горизонт здоровья» (программа рискового страхования жизни, предусматривающая ежегодные профилактические онкочекапы, а при необходимости — организацию и оплату лечения онкологических заболеваний).Фото pixabay.com