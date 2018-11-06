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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк сохранит редкие языки народов России с помощью искусственного интеллекта

6 ноября 2018 09:40
112
Сбербанк сохранит редкие языки народов России с помощью искусственного интеллекта
Созданы чат-боты по трем исчезающим языкам.

Ко Дню народного единства Сбербанк подготовил культурно-образовательную инициативу по сохранению исчезающих языков. В России говорят более чем на 160 разных языках, при этом около ста языков малочисленных народов страны могут исчезнуть в течение следующих десятилетий. Сбербанк является крупнейшим банком страны с разветвленной сетью отделений во всех уголках России. Как социально ответственная организация, Сбербанк ищет возможности для сохранения культурных особенностей и самобытности многонационального населения страны. В рамках реализации пилотной версии было выбрано три языка:

нганасанский — язык коренного населения полуострова Таймыр в Красноярском крае (число говорящих – 125 человек, по данным переписи 2010 года)
ульчский — язык жителей Хабаровского края (число говорящих – 154 человека, по данным переписи 2010 года)
ижорский – язык народности населяющей южный берег Финского залива в Ленинградской области (число говорящих – 123 человека, по данным переписи 2010 года).

На специальном сайте sberbank0411.ru пользователи могут изучать выбранные языки с помощью чат-ботов. Чат-боты работают на базе самообучающихся нейросетей, которые объединяют в себе методы математической лингвистики и машинного обучения. Пользователи могут воспользоваться тремя чат-ботами, каждый из которых поможет им изучить один из выбранных языков. Общение с ними строится в игровой форме, коммуницировать можно с помощью иконок или выбирать слова и фразы из предложенного списка.

При разработке проекта применялись дедуктивный и индуктивный метод машинного обучения. С привлечением лингвистов был собран языковой материал от носителей, определены общие закономерности и разработаны обучающиеся алгоритмы.

Напомним, что ко Дню России 12 июня Сбербанк предложил всем желающим выбрать поздравление на одном из 30 языков народов страны и поделиться им в социальных сетях с хештегом #этовсеРоссия. Идея акции была в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России, но и дать возможность в этих языках попрактиковаться.


Фото pixabay.com

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