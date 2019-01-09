Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
9 января 2019 10:55
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Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку на потребительский кредит и получить решение, а затем и денежные средства на свою карту, не посещая офис банка.
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:
«Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в Digital. Сегодня мы представляем пользователям мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на операционной системе Android удобный сервис, который позволяет оформить потребительский кредит в любое время и в любом месте без необходимости посещения офиса банка. Уже сейчас более половины клиентов банка подают заявку на потребительский кредит онлайн, получая решение по ней за несколько минут. Это особенно важно в преддверии новогодних праздников, когда отделения банка будут обслуживать клиентов по сокращенному графику, в то время как Сбербанк Онлайн работает круглосуточно и без выходных».
На кредиты, выданные в мобильном приложении, также распространяется новогодняя акция Сбербанка со сниженными процентными ставками. Минимальная ставка по потребительскому кредиту, оформленному онлайн, в рамках акции фиксированная и составляет 11,9% (при сумме кредита от 1 млн рублей и сроке кредитования до 5 лет). Акция продлится до 31 января 2019 года.
Новый сервис уже доступен пользователям устройств, работающих на операционной системе Android, а в течение нескольких месяцев появится и на iOS-устройствах.
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