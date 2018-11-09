Сбербанк провел конференцию «ВЭД: новые условия и новые возможности»

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Корпоративно-инвестиционный блок Сбербанка организовал и провел третью ежегодную конференцию «ВЭД: новые условия и новые возможности». В ней приняли участие представители органов власти, крупнейших компаний — клиентов Сбербанка, активно участвующих во внешнеэкономической деятельности, а также экономического экспертного сообщества.На конференции выступили: заместитель министра экономического развития, заместитель директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов РФ Сергей Вознесенский; директор Департамента национальной платежной системы Банка России; директор Управления комплаенс Сбербанка; профессор, директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы. Открыл работу форума заместитель Председателя Правления СбербанкаАнатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Задачи наших клиентов являются для нас критически важными. Мы понимаем, что скорость и качество осуществления платежей при экспортно-импортных операциях — очень важная составляющая успеха. У нас есть ещё много возможностей для того, чтобы экспортно-импортная деятельность была более удобной. Банк готов поддержать наших клиентов. И в наших планах предусмотрено даже больше, чем вы ожидаете».На форуме обсуждались основные тренды государственной политики в сфере ВЭД, новая платежная система Банка России, ситуация на развивающихся рынках, а также другие актуальные аспекты внешнеэкономической деятельности в современных условиях.В рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Глобальные торговые войны, лучшие бизнес-практики, налоговые аспекты и инструменты ВЭД», в ходе которой представители бизнеса поделились клиентским опытом и узнали о новых возможностях расширения сотрудничества на внешних рынках.Важным итогом прямого диалога между бизнесом и регуляторами, отметила модератор конференции, старший управляющий директор, директор Управления «Некредитные продукты СIB» Стелла Кудачкина, является выявление приоритетных вопросов, по которым Банк готов сформировать и поддержать ряд законодательных инициатив с целью развития бизнеса клиентов-участников ВЭД.