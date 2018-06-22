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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк проведет международный конгресс по кибербезопасности

22 июня 2018 12:23
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Сбербанк проведет международный конгресс по кибербезопасности
В деловую программу Конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы.

Сбербанк проведёт международный конгресс по кибербезопасности International Cybersecurity Congress, в Москве 5–6 июля 2018 года.

International Cybersecurity Congress станет международной и межотраслевой площадкой, обеспечивающей глобальный диалог по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.
В деловую программу Конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. В них примут участие представители федеральных органов власти Российской Федерации, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, а также признанные эксперты в области кибербезопасности. Своё участие в конгрессе подтвердили, в частности, президент Интерпола и руководитель Глобального центра по кибербезопасности под эгидой ВЭФ.

Транспарентный цифровой мир — ловушка или благо? Готовы ли мы принять все киберриски нового цифрового мира? Насколько реально построить безопасный транзитный мир? Ответы на эти и другие актуальные вопросы будут искать участники Конгресса.
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