Сбербанк продлил акцию «Приведи друга» для малого бизнеса

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Акция «Приведи друга» продлена до 30.11.2018. Она позволяет представителям бизнеса — действующим клиентам банка — пригласить своих друзей на обслуживание в Сбербанк.Принять участие в акции будет проще, чем раньше. Теперь каждый пользователь мобильной версии приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» на платформах Android, Windows и iOS сможет воспользоваться бесплатным обслуживанием пакета услуг, если друг по его рекомендации откроет расчетный счет для бизнеса в Сбербанке. Действующий клиент банка получит месяц бесплатного использования пакета, выбранного для обслуживания в текущий момент, а новый клиент сможет выбрать любой пакет услуг из участвующих в акции и так же бесплатно использовать его в течение месяца.Из мобильной версии Сбербанк Бизнес Онлайн можно отправить готовый шаблон письма другу. После того как друг откроет расчетный счет, рекомендатель сможет получить месяц обслуживания от банка на специальных условиях. Также можно разместить реферальную ссылку на акцию в социальных сетях или отправить в мессенджере одному или нескольким адресатам из своего списка контактов. Друг, который получит приглашение, перейдет по ссылке на страницу, где сможет ознакомиться с информацией о пакетах услуг и подробными условиями акции.«Мы услышали пожелания клиентов и не только продлили акцию, но и сделали ее удобнее. Теперь наши клиенты смогут активнее использовать нетворкинг: поделиться ссылкой и пригласить друзей и партнеров на обслуживание в Сбербанк через соцсети или в любом мессенджере можно всего за несколько кликов. Надеемся, что клиенты оценят нашу заботу и будут активно использовать новые возможности, — отметил управляющий директор дивизиона "Малый и микробизнес" ПАО Сбербанк Егор Калина. — При этом важно, что каждый клиент может получить в подарок столько месяцев, сколько расчетных счетов будет открыто его друзьями в Сбербанке».Более подробная информация об акции «Приведи друга» — на сайте Сбербанка.