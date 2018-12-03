Сбербанк проанализировал работу в области кибербезопасности с начала 2018 года
3 декабря 2018 09:29
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К Международному дню защиты информации, который отмечается 30 ноября, Сбербанк подвёл предварительные итоги 2018 года в сфере кибербезопасности.
Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия - более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком, в 2018 году пришлось на этот метод получения несанкционированного доступа к информации, основанный на использовании слабостей человека. При этом 86% из всех случаев социальной инженерии составили «самопереводы» денежных средств под влиянием мошенников.
Самый типичный кейс «самопереводов» — обман на сайтах бесплатных объявлений. Клиент размещает объявление на сайте, от потенциального «покупателя» совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты, зачастую даже предоставляя SMS-пароли для того, чтобы злоумышленник мог совершить все операции от имени клиента.
С начала года Сбербанк спас от кибермошенников 32 млрд рублей средств клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте. Система фрод-мониторинга анализирует более 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции. Её эффективность превосходит лучшие мировые показатели.
Центр киберзащиты Сбербанка ежедневно обрабатывает более 3 млрд событий, при этом несколько тысяч из них связаны с вредоносным ПО. В среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал 1-2 DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает этот показатель 2017 года. Результатом работы Центра киберзащиты стала бесперебойная работа банковских систем и сервисов от DDoS-атак и бесперебойное обслуживание клиентов.
В среднем, за неделю Сбербанк разделегирует примерно 5 фишинговых сайтов, а за квартал системы безопасности банка фиксируют около 190 тыс. попыток направления писем, содержащих вредоносные вложения и фишинг, сотрудникам банка.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов: «Киберпреступники чаще взламывают не ИТ-систему, а человека, поэтому людям необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки. Мы в Сбербанке постоянно обучаем наших клиентов, помогаем им приобретать и развивать навыки защиты от кибермошенников. Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Сбербанк, — сформировать в России культуру кибербезопасности и способствовать ее развитию».
На сайте Сбербанка можно пройти тест на знание правил кибербезопасного поведения. Эти правила подробно изложены в разделе сайта Сбербанка «Ваша безопасность».
Основные вопросы в области кибербезопасности обсуждаются на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организатором которого является Сбербанк. Первый конгресс прошел в 2018 году, в июне 2019 пройдет второй ICC.
Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), который ежегодно проводит Сбербанк, - это международная межотраслевая площадка, способствующая глобальному диалогу по самым актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.
Повестка первого конгресса ICC, который состоялся в Москве в июле 2018, была посвящена обсуждению важнейших вызовов киберпространства, стоящих перед международным сообществом. В нем приняли участие представители руководства страны и федеральных органов власти РФ, топ-менеджмент крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, признанные эксперты в этой области: Марк ван Задельхоф, гендиректор IBM Security, Пенни Лейн, вице-президент Visa Inc, Мэн Хунвей, президент Интерпола, Максим Акимов, вице-премьер РФ, и другие.
В ICC-2018 приняли участие свыше 2200 участников, представлявших порядка 700 организаций из более чем 50 стран.
Второй Международный конгресс по кибербезопасности (ICC) пройдет 20-21 июня 2019 года.
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Комментарии
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Сейчас врачей и учителей не хватает в селах. Экономика региона
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Самарская область не вошла ни в лучшую, ни в худшую тройку. Экономика региона
181
30 ноября 2018 11:53
Он установлен в размере 28 273 рублей. Экономика региона
340
Финансы и Банки
3 декабря 2018 09:29
Самым распространенным видом мошенничества стала социальная инженерия. Финансы и Банки
167
30 ноября 2018 09:29
Ранее воспользоваться услугой можно было при оформлении сделки в офисе Сбербанка. Финансы и Банки
284
29 ноября 2018 20:16
К таким выводам пришел конкурсный управляющий банкротством кредитной организации — Агентство по страхованию вкладов. Финансы и Банки
516
Строительство
3 декабря 2018 11:21
В красные линии включили частную собственность. Строительство
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27 ноября 2018 09:31
Сейчас ситуацию изучает прокуратура. Строительство
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