Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД
27 марта 2018 11:17
111
Сбербанк и «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, представили во второй день работы METRO EXPO магазин приложений (маркетплейс) для бизнеса — пользователей кассовой техники.
В магазине приложений ОФД размещаются полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных. В том числе сервисы по направлениям: аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.), бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.), рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.), синхронизация с системами автоматизации бизнеса и программами лояльности магазинов, справочные сервисы для ритейла.
«Актуальность сервисов и технологий на основе работы с фискальными данными возрастает с каждым днем. Мы верим, что новый магазин приложений "Платформа ОФД" и разработчиков, действующий по принципу популярных маркетплейсов, поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества, — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. — Здесь большое поле и для финансовых структур, а также всех тех, кто развивает эквайринг и оплату через кассовые терминалы».
Работа маркетплейса основана на модели открытого сотрудничества. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании и предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений, устанавливают скидки и тестовые периоды для пользователей.
Сервис доступен всем клиентам интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, подключающим кассы в рамках сервиса sberbank.ru/ofd.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 марта 2018 08:51
Судьба беглых российских олигархов, нашедших пристанище на Туманном Альбионе, в последнее время вновь на слуху. Экономика региона
34
26 марта 2018 20:41
Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Акбар Аль-Бакер. Соглашение будет заключено в ходе визита эмира Катара в Москву. Экономика региона
234
26 марта 2018 16:48
Первое упоминание о механизме, послужившем прототипом современного токарного станка, датируется 650 годами до нашей эры. Экономика региона
44
Финансы и Банки
27 марта 2018 11:17
Он поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества. Финансы и Банки
111
26 марта 2018 12:25
Взяв онлайн-кассу в аренду, предприниматель сможет не изымать из оборота существенные деньги. Финансы и Банки
285
24 марта 2018 20:55
На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность. Финансы и Банки
658
Строительство
27 марта 2018 10:52
В настоящее время идет поиск разработчика проекта. Строительство
120
23 марта 2018 11:18
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в феврале 2018 года. Строительство
267
20 марта 2018 11:32
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
480
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
163
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1371
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1282
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
254
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
287
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
917
Новости компаний
27 марта 2018 12:03
Участники обсудили возможность производства электромобиля Zetta. Новости компаний
98
27 марта 2018 11:37
Свою версию причин остановки «Родника» озвучил генеральный директор предприятия Павел Сметана. Новости компаний
107
21 марта 2018 11:39
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
305
20 марта 2018 11:07
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
346
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
281
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
384
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
433
Транспорт
26 марта 2018 11:35
Оформить перевозку можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Транспорт
183
26 марта 2018 11:11
Предварительной причиной задержки вылета в надзорном ведомстве называют неисправность авиатехники. Транспорт
224
24 марта 2018 11:49
Теперь в законодательстве прописывается предельное количество алкоголя в крови. Транспорт
1217
24 марта 2018 10:45
В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано. Транспорт
1298
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1286
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
718
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1528
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
897
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
998
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1596
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
927
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4198
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2389
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2855
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2730
Мероприятия