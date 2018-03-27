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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД

27 марта 2018 11:17
111
Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД
Он поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества.

Сбербанк и «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, представили во второй день работы METRO EXPO магазин приложений (маркетплейс) для бизнеса — пользователей кассовой техники.

В магазине приложений ОФД размещаются полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных. В том числе сервисы по направлениям: аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.), бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.), рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.), синхронизация с системами автоматизации бизнеса и программами лояльности магазинов, справочные сервисы для ритейла.

«Актуальность сервисов и технологий на основе работы с фискальными данными возрастает с каждым днем. Мы верим, что новый магазин приложений "Платформа ОФД" и разработчиков, действующий по принципу популярных маркетплейсов, поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества, — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. — Здесь большое поле и для финансовых структур, а также всех тех, кто развивает эквайринг и оплату через кассовые терминалы».

Работа маркетплейса основана на модели открытого сотрудничества. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании и предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений, устанавливают скидки и тестовые периоды для пользователей.

Сервис доступен всем клиентам интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, подключающим кассы в рамках сервиса sberbank.ru/ofd.


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