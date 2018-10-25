Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
25 октября 2018 09:28
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Сбербанк представил новый режим работы с веб-версией интернет-банка для бизнеса. Он называется «Платёжный календарь» и позволяет переключить интерфейс Сбербанк Бизнес Онлайн в формат ленты событий.
Нажатием кнопки пользователь переводит интернет-банк в формат, знакомый ему по большинству самых популярных социальных сетей – ленты событий. На экране отображаются календарные даты и привязанные к ним основные события в корпоративном интернет-банкинге: выплаты зарплат, платежи в бюджет, расчёты с партнёрами и клиентами. Нажав на нужную дату, пользователь может запросить выписку, запланировать платёж или выплату.
«Обновлённый Сбербанк Бизнес Онлайн можно назвать трендсеттером в области дизайна и пользовательского опыта на рынке российского интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Наш интернет-банк уже получил несколько ведущих отечественных и зарубежных наград за дизайн и достижения в сфере пользовательского опыта. Новая функция в Сбербанк Бизнес Онлайн – «Платёжный календарь» – это следующий шаг навстречу клиенту. Она позволяет максимально упростить использование основных функций интернет-банка и сделать работу со Сбербанк Бизнес Онлайн удобной, доступной и понятной даже начинающему бизнесмену или бухгалтеру – любому пользователю вне зависимости от опыта работы и профессионального бэкграунда», - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
В настоящее время функция доступна большинству клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн. Подключить её можно самостоятельно, написав письмо на электронный ящик newsbbol@sberbank.ru, указав в теме письма “Платёжный календарь”, а в самом письме – ИНН организации.
Фото pixabay.com
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