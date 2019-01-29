Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
29 января 2019 09:44
170
Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой ипотечного страхования Сбербанка «Защищенный кредит», подразумевающей снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика.
При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Эта программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни. Риск утраты трудоспособности не применим к людям с инвалидностью, поэтому ранее программа «Защищенный заемщик» была для них недоступна.
Компания «Сбербанк страхование жизни» внесла в программу изменения. Обновленный «Защищенный заемщик» обеспечивает клиентов с инвалидностью защитой от риска ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.
Специальные условия ипотечного страхования для лиц с инвалидностью начали действовать во всех отделениях Сбербанка.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«В Сбербанке действует много специальных программ для людей с инвалидностью. Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов Сбербанка. Чтобы обеспечить всем клиентам равные возможности кредитования, мы адаптировали ипотечный продукт банка для клиентов с особыми потребностями. Теперь они могут воспользоваться специальной программой “Защищенный кредит“ с пониженной процентной ставкой по ипотеке».
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 января 2019 14:01
В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю. Экономика региона
335
28 января 2019 12:11
Это разработка АО «ТЯЖМАШ» для атомных электростанций. Экономика региона
236
25 января 2019 12:28
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в декабре 2018 года. Экономика региона
245
Финансы и Банки
29 января 2019 09:44
Специальная программа «Защищенный кредит» позволяет клиентам с инвалидностью снизить ставку по ипотеке на 1 п. п. Финансы и Банки
169
28 января 2019 10:23
Главный вопрос делового завтрака: что делать с новой тенденцией деглобализации, распада единства мировой экономики? Финансы и Банки
195
27 января 2019 21:58
По мнению главы Сбербанка, у такого развития событий более 50% шансов на осуществление. Финансы и Банки
309
Строительство
28 января 2019 12:31
Наибольшее количество предложений в декабре 2018 года приходилось на Октябрьский район. Строительство
263
28 января 2019 11:00
Эксперты считают, что застройщик пытается как можно быстрее получить разрешение на строительство. Строительство
231
25 января 2019 13:17
Обращение уже подписали более 400 человек. Строительство
466
Материалы и технологии
27 января 2019 15:50
Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции. Материалы и технологии
95
24 января 2019 08:47Пескоуловители для ливневой канализации
Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
108
21 января 2019 09:14
Производители строительных материалов постоянно обновляют ассортимент продукции. Популярностью пользуются кирпичи, профилированные брусья, бетон. Материалы и технологии
106
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1061
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2259
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2226
Бизнес
28 января 2019 23:29Особенности онлайн касс
Все более востребованным становится новый вид ККМ. Речь идет об онлайн кассе - аппарате, отличающемся от обычных касс наличием дополнительных функций для... Бизнес
34
26 января 2019 23:17
В 2018 году их проект принёс 570 тысяч рублей чистой прибыли, а сейчас бизнесмены решили превратить свои сладости в массовый продукт. Бизнес
563
25 января 2019 15:42
Участники тренинга получат возможность под наблюдением опытных наставников самостоятельно организовать и наладить новый бизнес, либо разработать проект... Бизнес
339
Новости компаний
26 января 2019 17:15
В будущем за айфоном можно будет не только убивать время — смартфон научат обнаруживать утечки опасных газов. Новости компаний
486
25 января 2019 05:52Производственная компания «ИТГФ» - широкий ассортимент швейной продукции
Современный потребитель не задумывается о том, какую роль в бытовой жизни играет наличие таких атрибутов как швейные нитки, шнуры, ленты. Новости компаний
91
22 января 2019 11:40
Они оценили готовность предприятия к масштабной работе. Новости компаний
277
21 января 2019 23:54
Отмечается, что установка камер никак не заденет личную свободу пользователей услуги, поскольку видеозаписи будут изыматься только в случаях воровства и только... Новости компаний
352
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
222
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
414
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
422
Транспорт
29 января 2019 14:01
Провести конкурс по выбору инвестора планируют в первой половине 2019 года. Транспорт
104
28 января 2019 09:52KIA Sportage - обзор автомобиля
Многие автолюбители мечтают приобрести новый автомобиль KIA Sportage. Транспорт
77
27 января 2019 11:27
Среди причин называются не только инфляция и слабый рубль, но и повышение ставки НДС. Транспорт
1059
25 января 2019 09:54
Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Транспорт
248
Предпринимательство
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
129
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
152
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
235
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
344
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
485
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
459
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
857
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1066
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1271
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1836
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1617
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1898
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2269
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2490
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3729
Мероприятия