Сбербанк предоставил интернет-магазинам сервисы «Бизнес.Ру»

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Сбербанк и компания «Бизнес.Ру» предоставляют интернет-магазинам возможность формирования электронных чеков, используя кассовые аппараты в пунктах выдачи заказов.Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» поддерживает более 70 видов кассовых аппаратов, включая переносные и вендинговые. Ранее для приема денег онлайн интернет-магазинам требовалось арендовать дополнительный специальный кассовый аппарат, что увеличивало их издержки на соблюдение требований федерального законодательства.«Мы стремимся предлагать компаниям, которые заключили договор интернет-эквайринга со Сбербанком, максимальный набор функций в части приема платежей, — прокомментировала директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Светлана Кирсанова. — Мы, в частности, фокусируемся на решениях по предоставлению возможности интернет-магазинам отправлять электронные чеки покупателям. Один из путей здесь — фискализация данных вместе с процессом авторизации и передача их через сервис "Бизнес.Ру Онлайн-Чеки" на кассу интернет-магазина. Это делает процесс фискализации для интернет-магазинов более простым и понятным».«В связи с принятием 54-ФЗ в 2017 году многие интернет-предприниматели столкнулись с непростым выбором — подключать онлайн-кассу или отказаться от онлайн-оплаты на сайте, — рассказал руководитель "Бизнес.Ру" Александр Галкин. — Особенно остро этот вопрос стоит при небольшом количестве онлайн-платежей в месяц. Услуги "Бизнес.Ру" в несколько раз дешевле, чем другие существующие решения, и доступны даже для совсем небольших интернет-магазинов».«Бизнес.Ру» — компания-оператор ведущих в Рунете онлайн-сервисов торгового и складского учета, позволяющих автоматизировать деятельность малых и средних компаний в розничной и оптовой торговле. Создана в 2011 г. В 2017 году запущен новый сервис «Бизнес.ру Онлайн-Чеки» для формирования электронных чеков при онлайн-платежах на сайте в соответствии с 54-ФЗ.