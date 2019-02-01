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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк предоставил 4 млрд рублей Группе компаний Новотранс

1 февраля 2019 09:46
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Сбербанк предоставил 4 млрд рублей Группе компаний Новотранс
Сбербанк рассматривает новое кредитное соглашение как очередной этап стратегического сотрудничества с компанией.

Сбербанк и ООО «Грузовая компания “Новотранс“» подписали два кредитных соглашения на общую сумму 4 млрд руб. Эта сумма включает в себя кредит на финансирование текущей деятельности и банковские гарантии для возмещения НДС.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:
«Мы рады развитию бизнеса с ГК “Новотранс“. Увеличение объемов финансирования — очередной этап развития стратегического сотрудничества между компанией и банком».

«Кредитное плечо, предоставленное Сбербанком, позволит нам уже сейчас и в среднесрочной перспективе наиболее оптимально распределять денежные потоки внутри компании. Кроме того, сотрудничество с лидером российского банковского рынка даст ГК «Новотранс» возможность эффективно выстраивать свою текущую деятельность на основе гарантированной стабильности, а также будет способствовать финансовой устойчивости компании», — сообщил президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

ГК «Новотранс» — один из крупнейших операторов грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ, входит в топ-10 железнодорожных операторов по версии аналитического агентства INFOLine. В настоящее время компания оперирует собственным парком грузовых вагонов, включающим более 28 тыс. единиц.

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