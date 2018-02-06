Сбербанк предложил бизнесу автоматизировать подготовку официальной документации

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Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий в несколько кликов создавать юридически грамотные документы (договора, акты, исковые требования и др.) на базе встроенной интеллектуальной системы выбора условий документа и многовариативных шаблонов.Новый сервис получил название «Конструктор документов».Он позволяет создать практически любой документ от доверенности на автомобиль до сложного договора купли-продажи в полном соответствии с законодательством РФ. В сервис интегрирована база из более чем 1400 шаблонов документов для бизнеса и персональных нужд, в том числе кадровые, исковые документы, доверенности, документы, связанные с интеллектуальным правом и многое другое.Использование сервиса позволит существенно сократить время и снизить затраты предпринимателей на создание необходимых юридически грамотных документов, полностью отказаться от услуг сторонних юристов при подготовке требуемых для бизнеса или персональных нужд документов.«Наша идея — избавить бизнесменов от рутинных операций — получила новое развитие в виде сервиса «Конструктор документов». Каждое предприятие неизбежно сталкивается с необходимостью готовить документацию. Создать нужный документ в корректной форме, заполнить его без ошибок, получить информацию по порядку проведения нужной юридической процедуры — всё это теперь доступно любому предпринимателю буквально в несколько кликов. Благодаря новому сервису наши клиенты могут готовить любую документацию самостоятельно, не привлекая и не нанимая юристов», — отмечает директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» СбербанкаВ сервисе объясняется порядок действий по наиболее часто встречаемым юридическим процедурам (от процедуры организации ООО, АО, ИП, до порядка вступления в наследство). С использованием «Конструктора документов» можно быстро и безошибочно сформировать все необходимые документы под конкретный жизненный или коммерческий случай. Все формы и представленные юридические процедуры содержат ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты и постоянно актуализируются в соответствии с изменением законодательства.Логика подготовки документа выглядит следующим образом. Клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные пользователем требования.Для большего удобства внутри сервиса пользователь может создать свой реестр контрагентов, с которыми постоянно работает компания — и в дальнейшей работе просто выбирать контрагентов из списка. Реквизиты партнеров будут подставляться в договоры, акты и прочие документы автоматически, что сокращает время подготовки документа.Конструктор документов интегрирован в систему электронного документооборота E-invoicing. Это позволяет клиентам подписывать создаваемые документы электронной подписью и отправлять по системе E-invoicing своему партнеру для подписания в электронном виде.Сервис доступен для подключения в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сопровождение сервиса осуществляет компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.