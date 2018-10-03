Сбербанк предлагает тест-драйв пакетов услуг для предпринимателей
3 октября 2018 09:59
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Сбербанк запускает специальное предложение по тест-драйву пакетов услуг для предпринимателей. При подключении одного из трех тарифов («Удачный сезон», «Хорошая выручка», «Активные расчеты») в месяц подключения и 2 следующих абонентская плата составит 1 рубль в месяц. В акции могут принять участие новые клиенты банка - юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие более шести месяцев.
Пакеты услуг входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка» благодаря сниженному тарифу на внесение наличных подойдет тем, кто часто вносит выручку (например, предприятиям розничной торговли). Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей.
Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес»:
«Мы видим свою цель в комплексной поддержке малого бизнеса. Сбербанк уже облегчил финансовую нагрузку для начинающих предпринимателей, запустив пакет услуг «Легкий старт» с нулевой стоимостью обслуживания. А сейчас даем действующим бизнесменам возможность провести тест-драйв сервисов банка и выбрать лучшее решение для своего дела».
Предложение действует до 1.10.2019. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка www.sberbank.ru/start
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