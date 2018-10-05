Сбербанк предлагает кредит без документов о доходе
5 октября 2018 09:24
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Сбербанк запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на потребительские кредиты без предоставления документов, подтверждающих доход.
По условиям проекта, без подтверждения дохода можно взять кредит до 300 000 рублей. Заявки на него оформляются как в отделениях банка, так и в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн». Пилот продлится до 14 октября. По сроку он совпадает с проводимой в настоящее время акцией по потребительским кредитам с минимальной процентной ставкой 11,7 %.
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать»:
«Сбербанк стремится предоставлять своим клиентам наилучший уровень сервиса, и ставит стратегическую цель сделать процесс получения кредита максимально простым и удобным. В рамках этого пилота мы не требуем от клиента справок 2-НДФЛ или иных документов, подтверждающих доход. Вместо этого мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа, применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита. Мы надеемся сэкономить время клиентов, которое они бы потратили на получение необходимых подтверждающих документов у своего работодателя».
Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн».
Фото pixabay.com
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