Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
15 ноября 2018 10:09
136
Сбербанк встретил свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». 11 и 12 ноября клиентам были предложены программы и услуги по сниженным ценам. Сегодня банк подвел промежуточные итоги акции по программам, которые были предложены Сбербанком и его партнерами для розничных клиентов. Окончательные цифры будут озвучены после 17 ноября — акции «Зеленого дня» закончат свое действие для корпоративных клиентов. Уже можно сказать, что «Зеленый день» стал удачным для всех его участников, продажи выросли в разы, а клиенты смогут получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по аукционной стоимости.
Предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:
было получено около 14 000 заявок на ипотеку на общую сумму 32 млрд рублей (прирост составил 100 % к общей сумме заявок за аналогичный период);
рост заявок через канал «ДомКлик» в дни акции — в среднем в 4,5 раза;
было заключено более 380 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд руб.;
количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза (в сравнении за аналогичный период), минимальная ставка составила 11,77 % годовых;
количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в 5 раз превысило среднедневное значение;
промодепозит для юридических лиц — более 500 сделок за 1 день;
инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день, спрос превысил 1 млрд руб.
В компаниях экосистемы Сбербанка в разы выросли продажи, так:
терминалы «Эвотор» по спеццене были проданы в первые 14 часов акции, рост продаж — в 15 раз;
рост продаж маркетплейса «Беру!» составил более 50 % в денежном эквиваленте;
интерес к продуктам телемедицины, представленным DocDoc, вырос в 10 раз;
у мобильного оператора «СберМобайл» рост продаж на 25 % относительно среднедневных продаж;
«Сбербанк Лизинг» отметил, что в 6 раз выросло количество заявок на покупку автомобиля на условиях лизинга;
в 4 раза выросли продажи образовательного курса «120 секунд» от «Деловой среды».
Партнеры акции «Зеленый день» также отметили существенный рост трафика, совершенных транзакций, увеличение заказов на сайтах и совершение покупок офлайн. Помимо этого, они выразили свое желание участвовать в «Зеленом дне» каждый год, предложив увеличить количество дней его проведения.
В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка работали в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) были открыты 2099 дополнительных ВСП.
Со всеми предложениями можно было ознакомиться онлайн, на специальном лендинге на сайте www.sberbank.ru/177, общая аудитория которого составила более 2,5 млн человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 ноября 2018 09:53
Следующее заседание по делу состоится в декабре 2018 года. Экономика региона
121
15 ноября 2018 09:49
Принять участие в краткосрочной образовательной программе могут все желающие. Экономика региона
123
14 ноября 2018 21:38
Чтобы успеть получить максимально возможную сумму из бюджета РФ, регион должен оперативно принять и свой бюджет. Экономика региона
318
Финансы и Банки
15 ноября 2018 10:09
Более 400 партнеров банка из разных областей торговли и сферы услуг предложили клиентам специальные скидки в честь дня рождения банка. Финансы и Банки
135
14 ноября 2018 09:59
Подключение через Wi-Fi бесплатно даже при отрицательном балансе мобильного телефона. Финансы и Банки
236
13 ноября 2018 09:32
Более 100 руководителей банка пришли в офисы для общения с клиентами. Финансы и Банки
241
Строительство
14 ноября 2018 15:00
Фундамент конструкции уже заливали бетоном. Строительство
246
13 ноября 2018 21:55Кошелев не признает охранную зону «Дома со слонами» на площадке его апарт-отеля
Против планов известного строителя Владимира Кошелева возвести на просеках апарт-отель неожиданно выступило управление госохраны памятников... Строительство
408
12 ноября 2018 13:36
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
421
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
178
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
98
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
157
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
770
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2026
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1952
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
157
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
291
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
435
Новости компаний
14 ноября 2018 21:09
Объект даст электроэнергию не только будущей картинной галерее, но и социально значимым объектам Октябрьского района. Новости компаний
301
13 ноября 2018 23:10
За время производства этой модели в неё было внесено более полутора тысяч изменений. Новости компаний
516
12 ноября 2018 21:51
В «Живом журнале» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева появилось сообщение, что "8 ноября на заводе «Кузнецов» произошло ЧП: во время... Новости компаний
366
8 ноября 2018 23:40
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет. Новости компаний
430
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
137
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
722
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
564
Транспорт
15 ноября 2018 12:38
В самарском Минтрансе рассказали, почему некоторые автобусы не отображаются в приложении. Транспорт
101
15 ноября 2018 10:46
Перекрыт участок ул. Авроры до ул. Советской армии в обоих направлениях. Транспорт
423
15 ноября 2018 10:40
Необходимая работа и последующая тщательная проверка проведена на 60 вокзалах. Транспорт
105
14 ноября 2018 19:54
Когда на улице наконец включат свет, в депстрое не уточнили. Транспорт
307
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
283
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
288
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
780
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
846
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
821
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
854
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
707
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
726
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1136
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1496
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1554
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2687
Мероприятия