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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

11 декабря 2018 09:50
134
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Кредит можно оформить в офисе банка за один визит либо в Сбербанк Онлайн.

Сбербанк объявляет об увеличении верхней границы возраста по потребительским кредитам до 70 лет. Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.

Кредит можно оформить в офисе банка всего за один визит либо в сервисе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» (и тогда банк посещать не нужно). Время принятия решения по заявке на кредит — от двух минут.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни. Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой “Мобильный банк“ пользуются 63% пенсионеров. Поэтому Сбербанк стремится постоянно совершенствовать продукты и сервисы, созданные специально для этой группы клиентов. Этот сегмент является одним из наиболее приоритетных для Сбербанка, и создание лучших на рынке продуктов в нем — не только наша деловая, но и социальная миссия».

Сбербанк постоянно расширяет спектр продуктов и услуг для клиентов пенсионного возраста. Сегодня им уже доступны вклады «Пополняй» и «Сохраняй» с максимальными ставками вне зависимости от суммы вклада, вклады «Пенсионный плюс» (пополняемый и с частичным снятием) со ставкой 3,5% для тех, кто предпочитает получать пенсию на вклад, бесплатная карта «Мир Социальная» с процентом на остаток по карте 3,5%, а также повышенные бонусы СПАСИБО на карте «Мир Социальная».

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