Сбербанк поблагодарил клиентов во Всемирный день качества

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Сбербанк принял участие в праздновании Всемирного дня качества (Quality Day), который отмечают во второй четверг ноября. В офисах банка посетителей поздравили и подарили подарки, а также провели лекции по финансовой грамотности для различных категорий граждан — от школьников до пенсионеров.Во Всемирный день качества Сбербанк провел традиционную серию открытых диалогов со своими клиентами. Более 100 руководителей банка из его Центрального аппарата, территориальных банков и головных отделений пришли в офисы для общения с клиентами., директор дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк:«Более 70 % населения нашей страны являются клиентами Сбербанка, в среднем в месяц около 50 млн посетителей приходят в наши офисы и около 11 млн звонков совершается в контактный центр. Банк постоянно работает над повышением качества обслуживания каждого клиента, запуская новые сервисы или продукты и дорабатывая существующие процессы. Мы регулярно запрашиваем обратную связь, просим оценить качество обслуживания и на основании полученных ответов реализовываем различные улучшения».Всемирный день качества отмечается с 1989 года по инициативе Европейской организации качества. Задача мероприятия — привлечь внимание общественности и компаний к проблеме качества продукции и услуг, их безопасности для человека и окружающей среды. В России этот день проходит под девизом «Хочешь изменить мир — начни с себя».