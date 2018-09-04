Сбербанк и телеканал «Пятница!» ищут героев рейтингового реалити-шоу

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Сбербанк и телеканал «Пятница!» начинают кастинг для реалити-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела». Отбирать участников второго сезона программы, побившей все рекорды популярности у зрителей, будут среди предпринимателей.Чтобы принять участие в кастинге, нужно:Иметь бизнес и мечтать о его развитии.Быть ярким, харизматичным и хорошо говорить. Особенно — о своем бизнесе.Ничего не бояться. Особенно — камеры!Быть клиентом Сбербанка. Если вы еще не клиент банка, просто откройте счет на www.sberbank.ru/start, и оцените удобство сервисов для развития бизнеса.Подать заявку до 1 октября на www.sberbank.ru/castingПроект «Теперь Я Босс Своего Дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются туда, откуда начинали, — на старт бизнеса, и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены испытывают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса, решают реальные задачи.Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:«Я рад успеху нашего проекта. Удалось показать, что быть предпринимателем — значит двигаться вперед к успеху, совершать ошибки и находить новые решения. Всегда есть возможность сделать качественный рывок вперед, просто надо посмотреть на ситуацию под другим углом, прислушаться к мнению экспертов и выбрать правильные инструменты. Новый сезон реалити-шоу – возможность для многих его участников "прокачать" свой бизнес, стать "звездой экрана" и рассказать о своем бизнесе в своем городе и России».Аудитория проекта «Теперь Я Босс Своего Дела» составила 20 млн человек, рейтинг шоу — на уровне самых ярких премьер телеканала «Пятница!» и превышает среднеканальные показатели. Согласно опросу, шоу понравилось 88 % его зрителей (отмечали ее полезность, информативность и доступность), а 90 % респондентов ждут новых выпусков передачи. Все выпуски первого сезона шоу можно посмотреть на svoedelo.blog.Во втором сезоне продюсеры реалити-шоу планируют уделить больше внимания бизнесу в регионах России, показать устройство и принципы работы бизнеса в еще большем, чем в первом сезоне, количестве отраслей и сфер экономики.