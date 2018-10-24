Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
24 октября 2018 10:02
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Сбербанк совместно с Яндекс.Кассой предложил бизнесу новый сервис моментальной оплаты товаров и услуг. Сервис называется «В2В-платежи» и уникален тем, что впервые решает проблему взаиморасчетов между компаниями и интернет-магазинами и поставщиками услуг.
Ранее покупателям – юридическим лицам приходилось запрашивать у интернет- магазинов счета и ждать их несколько дней, затем оплачивать, создавая платежки вручную. Интернет-магазины, в свою очередь, проверяли поступление средств, просматривая выписку в интернет-банке.
Подключив сервис «В2В-платежи», пользователи сервиса смогут разместить на своем сайте кнопку быстрой оплаты для юридических лиц. Нажав на такую кнопку, представитель компании-покупателя окажется в интернет-банке для быстрой оплаты с расчетного счета организации и сможет оплатить всё в течение нескольких минут.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:
«Сервис «В2В-платежи» переворачивает привычные представления об оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится
таким же, как и у обычного покупателя: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает на кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже
заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остаётся только подписать и отправить платёж. А магазин тут же узнает о факте оплаты. Этот сервис может стать уникальным конкурентным преимуществом и повысить конверсии для целого ряда компаний – клиентов Сбербанка, принимающих оплату онлайн: операторов сотовой связи, ритейлеров, телеком и IT-компаний, рекрутинговых сервисов и др.»
Генеральный директор Яндекс.Денег Иван Глазачев:
«Возможность принимать B2B-оплату через интернет поможет организациям не только упростить расчёты с клиентами-юрлицами, но и улучшить ряд бизнес-показателей. В частности, компания сможет увеличить конверсию платежей и сэкономить время бухгалтера. Благодаря мгновенным уведомлениям об оплате продавец сможет сразу отгрузить товар или оказать услугу — значит, сократится время простоя и вырастет оборачиваемость склада, — говорит— Сбербанк первым среди российских банков разработал специальное API для B2B-оплаты, а Яндекс.Касса стала первым агрегатором, который сделал такие платежи доступными миллионам организаций».
Сервис «В2В-платежи» доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн.
Благодаря сервису процесс оплаты сокращается с 3-4 дней до нескольких минут, а магазин мгновенно узнает о факте оплаты. Это стало возможным благодаря технологиям
Сбербанка и Яндекс.Кассы: на стороне банка был создан механизм Fintech API для удобной и быстрой интеграции партнёрских сервисов, а Яндекс.Касса сделала удобную
инфраструктуру, которая позволит компаниям быстро интегрировать решение.
На данный момент для использования сервиса плательщику и получателю необходимо иметь расчетный счет юридического лица или ИП в Сбербанке.
Фото pixabay.com
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