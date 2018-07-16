Сбербанк и Тинькофф Банк запускают переводы по номеру мобильного телефона
16 июля 2018 12:12
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Сбербанк и Тинькофф Банк запускают совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона. Сервис позволяет владельцам карт банков через мобильные приложения совершить мгновенный перевод с карты на карту, зная только номер телефона. С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOS у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России.
Чтобы сделать перевод с карты Сбербанка на карту Тинькофф банка по номеру телефона, клиенту Сбербанка нужно зайти в мобильное приложение Сбербанк Онлайн, выбрать кнопку «На карту в другой банк», далее «Перевод по номеру телефона», после чего выбрать получателя из адресной книги или ввести мобильный телефон вручную. При необходимости можно оставить комментарий для получателя к переводу.
«Моментальные переводы Сбербанка за последние пару лет стали настоящим трендом – это проще, быстрее и безопаснее, чем передавать друг другу наличные. Развивая наши сервисы, мы стараемся сделать максимум, чтобы упростить жизнь людей. Сегодня начинается новый этап развития переводов – новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка», – сообщил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.
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