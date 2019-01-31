Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров

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Стороны будут совместно работать над созданием Экспортного акселератора - программы поддержки и развития несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных на территории РФ. Цель создания акселератора - удвоить объемы такого экспорта, помочь предприятиям достичь успеха на внешних рынках.Документ о сотрудничестве подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка, генеральный директор Российского экспортного центраЭкспортная акселерация станет доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформ Банк бизнес-партнеров – www.bankofpartners.com. Проект является бесплатным.По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Предприятию помогут в подборе партнеров, предоставят аналитический материал по странам и товарам, логистическую поддержку. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, непосредственно услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры. Работа будет вестись онлайн, что сэкономит время и значительно упростит процесс. В перспективе построение сервиса "одного окна".Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Сбербанк готов помочь начать экспортную деятельность тем российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. По нашим данным, примерно 50 тыс. компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, частью которой призван стать и наш совместный с РЭЦ акселератор».Потенциальными клиентами акселератора могут стать средние предприятия и малые, которые по производительности приближаются к средним. У крупных организаций есть свои отделы по работе с зарубежными партнерами.Андрей Слепнев, Генеральный директор Российского экспортного центра:«Мы делаем особый акцент на массовом вовлечении малого и среднего предпринимательства в экспортный бизнес. Изучив лучшие мировые практики, мы запускаем собственные акселерационные проекты, первый из которых – со Сбербанком. Акселерационные программы позволят адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным».Андрей Слепнев отметил, что на данный момент в нашей стране менее 1% организаций участвуют в международной торговле. Задача акселератора - помочь перспективному бизнесу сделать первые шаги и не допустить больших ошибок. В целях Сбербанка и РЭЦ добиться порядка 10 тысяч привлеченных в акселератор компаний на конец года.