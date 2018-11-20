Сбербанк и Ingenico Group обеспечили прием карт «Мир» для международных онлайн-магазинов
20 ноября 2018 09:32
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Сбербанк и компания Ingenico Group, один из мировых лидеров в сфере безналичной оплаты, объявили о стратегическом партнерстве, которое обеспечит прием карт российской платежной системы «Мир» в международных онлайн-магазинах.
Сервис Сбербанка, лидера интернет-эквайринга в России и крупнейшего эмитента карт «Мир», поможет ритэйлерам улучшить клиентский сервис, увеличить число авторизованных и уменьшить количество спорных операций. Миллионы держателей карт «Мир» получат возможность использовать их для совершения покупок в магазинах известных международных брендов.
Для эквайринга используются центры обработки данных в Москве и Казани, что обеспечивает соблюдение продавцами законодательства РФ в области хранения персональных данных.
«Российские потребители любят совершать покупки в магазинах международных брендов и хотят использовать для этого карты «Мир», - комментирует событие директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова. – Мы постарались с помощью нашего международного партнера обеспечить такую возможность для наших клиентов».
«Держатели карт «Мир» все чаще оплачивают покупки и услуги через интернет. С января по август 2018 года по национальным картам было совершено более 58 млн онлайн-операций, – рассказал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев. – Мы рады, что благодаря совместному проекту Сбербанка и Ingenico в зарубежных интернет-магазинах будет обеспечен прием карт «Мир», что значительно расширит географию онлайн-покупок их держателей».
«Мы гордимся сотрудничеством с крупнейшим в Европе банком-эквайером, которое позволит вывести карту «Мир» на международный рынок, — отметил старший вице-президент по глобальной электронной торговле Бизнес подразделения розничной торговли Ingenico Group Габриель де Монтессю. — Партнерство со Сбербанком позволит нам предложить действительно уникальное решение для продавцов, которые стремятся использовать потенциал российского рынка. Уже сейчас мы работаем над дальнейшим углублением нашего сотрудничества за счет дополнительных функций и продуктов».
В будущем обе компании намерены расширить партнерство, предоставив международным онлайн-продавцам возможность подключиться к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Фото pixabay.com
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