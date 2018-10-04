Сбербанк добавил бесплатные медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни
4 октября 2018 09:26
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Клиенты Сбербанка, которые приобретают полисы кредитного страхования жизни к потребительским кредитам, теперь могут также пользоваться сервисом «Второе медицинское мнение». Новая услуга доступна дистанционно (онлайн) по первичным диагнозам и назначениям врачей-специалистов различных специальностей.
Сервис «Второе медицинское мнение» позволит клиентам по полисам кредитного страхования жизни «Сбербанк страхование жизни» получить второе медицинское заключение врача-специалиста по первичному диагнозу и результатам обследований. Клиенты смогут получить второе мнение врачей-специалистов ведущих российских медицинских центров, в том числе онкологов, офтальмологов, неврологов, кардиологов, гематологов, гинекологов, гастроэнтерологов, травматологов и урологов.
Для получения услуги клиенту нужно зарегистрироваться в личном кабинете, ссылка на который выдается вместе с полисом и рассылается в СМС всем клиентам, и нажать кнопку «Второе медицинское мнение». Далее клиент загружает медицинские документы по своему первичному диагнозу и отправляет заявку. После обработки информации клиенту направляется уведомление, а в личном кабинете появляется заключение со вторым медицинским мнением.
Оператором нового сервиса стал партнер «Сбербанк страхование жизни» — сеть клиник «Доктор рядом», эксперты которой подберут клиентам Сбербанка специалистов для консультации и помогут собрать и загрузить пакет медицинских документов. Услуга осуществляется на базе маркетплейса DocDoc.
Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:
«Сервис "Второе медицинское мнение" действовал в Сбербанке по отдельным продуктам страхования жизни для премиального сегмента клиентов с 2016 года. Теперь услуга стала доступна и по массовому продукту кредитного страхования жизни. Мы постоянно модернизируем наши классические рисковые страховые продукты, включая в них дополнительные сервисы, которыми клиенты могут пользоваться неограниченное количество раз в течение действия договора страхования. Так, в начале года во все полисы кредитного страхования жизни в Сбербанке был также добавлен услугу телемедицинских консультаций».
Екатерина Коломенцева, директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни:
«По статистике, около 30 % врачебных диагнозов подвергаются сомнению. Сервис по верификации поставленного диагноза особенно востребован, когда мы говорим о критических для жизни болезнях. За последние два года он помог сотням премиальных клиентов Сбербанка подтвердить диагноз, а в 10 % случаев поменять или уточнить лечение. Среди клиентов премиального сегмента по количеству обращений лидировали запросы на второе медицинское мнение по диагнозам в неврологии (18 % обращений), ортопедии (20 % обращений) и онкологии (16 % обращений)».
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