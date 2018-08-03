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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк Онлайн — самый адаптированный интернет-банк для незрячих

3 августа 2018 10:35
118
Сбербанк Онлайн — самый адаптированный интернет-банк для незрячих
К голосовому сопровождению подключены такие опции, как переводы и платежи разных видов.

Сбербанк первым среди кредитных организаций адаптировал свой интернет-банк для незрячих клиентов. В прошлом году был доработан Сбербанк Онлайн для устройств с операционной системой iOS, а сегодня закончена его адаптация для устройств на Android. Таким образом, Сбербанк Онлайн стал самым удобным в России интернет-банком для незрячих клиентов.

В новой версии Сбербанк Онлайн для Android экранный диктор TalkBack дублирует голосом все действия клиента, что позволяет незрячему свободно ориентироваться в приложении. К голосовому сопровождению подключены такие опции, как переводы и платежи разных видов, в том числе подключение и отключение автоплатежей, открытие и закрытие вкладов, заявки на оформление кредитной карты, блокировка банковских карт, операции с «Копилкой» Сбербанка и обезличенными металлическими счетами.
Адаптация приложений входит в программу Сбербанка по совершенствованию экосистемы «Особенный банк».

«Особенный банк» — экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Адаптация происходит при непосредственном участии людей с инвалидностью, для чего созданы специальные экспертные группы. В 2016 году проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка запущен в Москве и Санкт-Петербурге. В феврале 2017 года он стартовал в регионах России.

Фото: pixabay.com

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