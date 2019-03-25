Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте Самары были оплачены банковскими картами с начала 2019 года

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Подведены первые итоги работы системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Самары, запущенной благодаря совместной инициативе Сбербанка, ООО «Транспортная карта» и компании Visa. По данным пресс-службы Поволжского банка ПАО Сбербанк, c начала этого года самарцы оплатили проезд картой более 1 млн. раз.В Самаре общее количество бортов наземного транспорта, оборудованного терминалами для бесконтактной оплаты проезда, насчитывает около 1000 единиц: автобусы, троллейбусы и трамваи. Терминалы для бесконтактной оплаты проезда также установлены в метрополитене — по 2 турникета на каждой станции., заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:Сегодня в среднем каждый день самарцы оплачивают банковскими картами 20 тысяч поездок в общественном транспорте, и эта цифра продолжает расти. Только за март проезд банковской картой оплатили более полумиллиона раз – это в четыре раза больше транзакций, чем в январе. Пассажирам новый сервис удобен – не нужно разменивать крупные купюры или искать мелочь, а транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания. Число держателей банковских карт в регионе растёт, и при этом формируется культура безналичной оплаты практически любых товаров и услуг.С начала 2019 года оплачивать проезд в общественном транспорте Самары можно с помощью бесконтактных карт и смартфонов, для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или смарт-часы с платежной функцией. Терминалы принимают к оплате карты любых банковских платежных систем, представленных в регионе.Фото: Дильдина Светлана