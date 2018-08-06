Швейцарская компания опротестовала отзыв лицензии у самарского Газбанка
6 августа 2018 13:53
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Швейцарская компания GVR FINANCE AG, владевшая 8,3 % акций АО АКБ «Газбанк», подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием признать недействительным решение ЦБ РФ об отзыве лицензии у кредитной организации. Представитель компании ходатайствует о предоставлении регулятором документов, свидетельствующих об окончательных результатах проверки банка и документов, на основании которых было принято решение об отзыве лицензии, передает «Самарское обозрение».
Обязательства Газбанка перед вкладчиками составляют 17,8 миллиарда рублей
«Приказ не содержит никаких сведений о том, какие именно федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нарушены со стороны руководства Газбанка и какие из выявленных нарушений в ходе проведенной проверки, если такие имели место, не были устранены», – свидетельствуют материалы иска.
По мнению представителей швейцарской компании, действия Центробанка противоречат принципам работы Базельского комитета банковского надзора и группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В исковом заявлении подчеркивается, что действия регулятора нарушают законные интересы бенефициара компании – швейцарского бизнесмена Давида Гаона.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского Газбанка в начале июля текущего года. По информации регулятора, за последний год на балансе кредитной организации образовался существенный объем проблемных активов. Причиной тому могло послужить сокрытие банком своего реального финансового положения. По последним данным, обязательства банка перед вкладчиками составляют 17,8 миллиарда рублей. 30 июля Центральный банк России подал в Самарский арбитражный суд иск о банкротстве АО АКБ «Газбанк», пишет "ФедералПресс".
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