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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Россияне рассказали, почему не платят по кредитам

4 апреля 2019 13:54
77
Россияне рассказали, почему не платят по кредитам
Граждане объяснили долги по кредитам финансовыми сложностями и повышением цен на продукты.

Почти половина россиян отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей. Это следует из опроса, проведенного специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, пишет ФедералПресс.
В исследованиях принимали участие россияне, у которых имеются долги по кредитам. Из них 47 % признались, что не платят из-за сложностей с финансами, 30 % – пояснили, что у них снизились доходы, 20 % – не могут справиться с долговой нагрузкой, а 18 % – потеряли работу. Еще 17 % россиян объяснили нехватку денег на кредиты повышением цен на продукты, а 10 % признались в незапланированных тратах. Были и те, кто объяснил неплатежеспособность семейными обстоятельствами – 5 %.+

При этом также граждане называли и другие причины, среди которых несогласие с суммой долга, надежда на списание долга. Некоторые россияне сказали, что они не знают, как оплачивать просроченный кредит, пишет РБК.
Добавим, что опрос проводился по телефону в течение 2018 года, в нем приняли участие около одного миллиона граждан.


Фото pixabay.com
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