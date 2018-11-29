Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы

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Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили 140 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел, постоянный эксперт проекта и консультант по управлению инвестициями, финансовому менеджменту. Мероприятие было посвящено принципам построения финансовой модели и ведения отчетности.На практической части мероприятия участники занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели. Предприниматели детально разбирали кейс по продаже брюквы, чтобы лучше понимать термины дебит и кредит. Спикер вовлекал участников в деловую игру, где нужно было продать тонну овощей. Все присутствующие выяснили, что даже в таком, на первый взгляд, простом бизнесе очень важно правильно определять типы операций и учитывать доходы и расходы компании.«Когда я потеряла свой прошлый проект, то решила начать все с начала. Одна из основных задач, которые я поставила перед собой, — восполнить недостающие знания в сфере финансов. Программа “Бизнес класс” помогла мне почувствовать себя увереннее в мире цифр и отчетностей. Все мастер-классы и онлайн-модули были нацелены на выработку именно практических навыков, которые сразу можно применять в работе», — рассказывает участница программы «Бизнес класс», основатель агентства по организации праздников «Maryapro».«Грамотное ведение финансовой отчетности поможет предпринимателю объективно оценить финансовое положение своей компании. Такой подход позволит принимать взвешенные управленческие решения и осознанно выбирать вектор развития, — говорит Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому мастер-класс был посвящен теме финансового менеджмента. Участники строили финансовую модель и разбирали основные принципы ведения отчетности. Надеюсь, что полученные навыки окажутся полезными для предпринимателей и помогут дальнейшему развитию их бизнеса».«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 400 тысяч человек со всей страны, в том числе более 27 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.