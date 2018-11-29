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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы

29 ноября 2018 10:08
161
Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
В Самаре состоялось четвертое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей.

Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили 140 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт проекта и консультант по управлению инвестициями, финансовому менеджменту. Мероприятие было посвящено принципам построения финансовой модели и ведения отчетности.

На практической части мероприятия участники занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели. Предприниматели детально разбирали кейс по продаже брюквы, чтобы лучше понимать термины дебит и кредит. Спикер вовлекал участников в деловую игру, где нужно было продать тонну овощей. Все присутствующие выяснили, что даже в таком, на первый взгляд, простом бизнесе очень важно правильно определять типы операций и учитывать доходы и расходы компании.

«Когда я потеряла свой прошлый проект, то решила начать все с начала. Одна из основных задач, которые я поставила перед собой, — восполнить недостающие знания в сфере финансов. Программа “Бизнес класс” помогла мне почувствовать себя увереннее в мире цифр и отчетностей. Все мастер-классы и онлайн-модули были нацелены на выработку именно практических навыков, которые сразу можно применять в работе», — рассказывает участница программы «Бизнес класс» Мария Шилковская, основатель агентства по организации праздников «Maryapro».

«Грамотное ведение финансовой отчетности поможет предпринимателю объективно оценить финансовое положение своей компании. Такой подход позволит принимать взвешенные управленческие решения и осознанно выбирать вектор развития, — говорит Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому мастер-класс был посвящен теме финансового менеджмента. Участники строили финансовую модель и разбирали основные принципы ведения отчетности. Надеюсь, что полученные навыки окажутся полезными для предпринимателей и помогут дальнейшему развитию их бизнеса».

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 400 тысяч человек со всей страны, в том числе более 27 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.

«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.

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